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市議會通過1011億預算 反對者扣經費

記者和釗宇／紐約報導
市議會13日深夜通過2023財年預算，總額高達1011億元的新財年預算為史上最高。（市議會提供）
市議會13日深夜通過2023財年預算，總額高達1011億元的新財年預算為史上最高。（市議會提供）

市議會13日深夜通過2023財年預算，總額高達1011億元的新財年預算為史上最高，比上一財年增加24億元；然而，六名投下反對票的市議員，均未獲得原定分配給每名市議員的10萬元自由支配預算。

市長亞當斯和市議會上周就已對新財年預算達成協議，市議會13日晚經過辯論，於深夜11時才以44票贊成、六票反對通過，反對者均為極左派市議員，他們主要反對市警局預算小幅增長，但同時住房、教育和其他社會服務項目投資不足；市議長歐德思(Adrienne Adams)決定，將不給六名反對者撥發原定給每位市議員自由支配的10萬元預算，她表示，「無論他人怎樣講，這都是一份令人驕傲的預算。」

六名反對者包括卡班(Tiffany Cabán)、巴隆(Charles Barron)、歐塞(Chi Ossé)、喬丹(Kristin Richardson Jordan)、納斯(Sandy Nurse)和阿維萊斯(Alexa Aviles)；巴隆表示，「我們代表數十萬人，市議長這不是在懲罰我們，而是在懲罰選民。」另有一名保守派市議員葉格(Kalman Yeger)儘管投下贊成票，但也被剝奪10萬元的使用權，目前尚不知原因。

這份最終預算比亞當斯4月提出的初步預算高出14億元，比上財年的預算也高出24億元；不過，在通貨膨脹高企、經濟衰退可能到來的背景下，市府繼續擴大開支遭到獨立監管機構的批評；市府也承認，到2024年和2026年間，每年的預算虧空可能平均達到40億元。

根據預算，夏季工讀計畫(Summer Youth Employment Program)、半價捷運卡項目、公園、街道清潔、增加遊民所床位等計畫都得到追加投資；同時，市警局預算小幅增長9000萬元，總額為55億元；此外，市教育局預算被削減2億1500萬元，因註冊學生數量減少；新財年預算將於7月1日生效。

歐德思決定，將不給六名反對者撥發原定給每位市議員自由支配的10萬元預算。（市議會...
歐德思決定，將不給六名反對者撥發原定給每位市議員自由支配的10萬元預算。（市議會提供）

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