解決遊民危機 亞當斯提鄰有所居住房計畫

亞當斯公布名為「鄰有所居」的住房和遊民政策藍圖，計畫增加可負擔房屋供應。（市長辦公室提供）

紐約市遊民 問題近年來不斷惡化，市長亞當斯(Eric Adams)14日公布名為「鄰有所居」(Housing Our Neighbors)的住房和遊民政策藍圖，計畫增加可負擔房屋供應，提供更多可負擔住房所有權轉讓的機會，到2028年完成1萬5000套支持性房屋的建設，幫助遊民入駐永久性房屋並投資政府樓 。

該藍圖主要有五項內容，包括為開發商提供更多激勵政策，建設並保有更多可負擔住宅，比原計畫提前兩年達到保有1萬5000套可負擔住房的目標；擴大可負擔住房所有權轉化項目，幫助社區保有財富；改善紐約市政府樓設施；精簡政府機關，在解決遊民危機方面增加人手，在遊民所提供更多服務；加快遊民申請可負擔住房的流程，免去不必要的申請文件。

不過，市府並未提供實施細節；亞當斯表示，這份藍圖是經過與租客團體、遊民團體和地產商等各利益相關方協商後的結果，「我們需要讓市民居有其所，中產階級已經受傷嚴重，我們需要重新關注他們，幫助他們穩定家庭、穩定在紐約市的生活。」他說，該住房項目的成功與否，取決於市府讓多少市民居有定所，但並未提供具體目標，「多多益善，我不會玩數字遊戲。」

此前市議會通過的新財年預算中，已經撥款50億元用於未來十年建造可負擔住房，讓未來十年的可負擔住房投資達到220億元。

目前市遊民服務局下轄遊民所大約住有4萬6000人，其他部門管轄的遊民所約有1萬人，主要為家暴受害者和走失少年；目前只有遊民服務局下轄遊民所的民眾有資格申請支持性住房、政府樓和其他補貼住宅；根據市府藍圖，未來所有遊民將都有資格申請。

此外，為解決紐約市租金飆漲的問題，市府可負擔房屋主管卡茲(Jessica Katz)表示，市府將加速住宅建設，通過增加供應來緩解房租問題。