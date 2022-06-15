我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

油價6.99元輸錯成69分 北加加油站虧大了…怒炒經理

500富豪資產蒸發1.4兆 馬斯克、貝佐斯是「大輸家」

解決遊民危機 亞當斯提鄰有所居住房計畫

記者和釗宇／紐約報導
亞當斯公布名為「鄰有所居」的住房和遊民政策藍圖，計畫增加可負擔房屋供應。（市長辦公室提供）
亞當斯公布名為「鄰有所居」的住房和遊民政策藍圖，計畫增加可負擔房屋供應。（市長辦公室提供）

紐約市遊民問題近年來不斷惡化，市長亞當斯(Eric Adams)14日公布名為「鄰有所居」(Housing Our Neighbors)的住房和遊民政策藍圖，計畫增加可負擔房屋供應，提供更多可負擔住房所有權轉讓的機會，到2028年完成1萬5000套支持性房屋的建設，幫助遊民入駐永久性房屋並投資政府樓

該藍圖主要有五項內容，包括為開發商提供更多激勵政策，建設並保有更多可負擔住宅，比原計畫提前兩年達到保有1萬5000套可負擔住房的目標；擴大可負擔住房所有權轉化項目，幫助社區保有財富；改善紐約市政府樓設施；精簡政府機關，在解決遊民危機方面增加人手，在遊民所提供更多服務；加快遊民申請可負擔住房的流程，免去不必要的申請文件。

不過，市府並未提供實施細節；亞當斯表示，這份藍圖是經過與租客團體、遊民團體和地產商等各利益相關方協商後的結果，「我們需要讓市民居有其所，中產階級已經受傷嚴重，我們需要重新關注他們，幫助他們穩定家庭、穩定在紐約市的生活。」他說，該住房項目的成功與否，取決於市府讓多少市民居有定所，但並未提供具體目標，「多多益善，我不會玩數字遊戲。」

此前市議會通過的新財年預算中，已經撥款50億元用於未來十年建造可負擔住房，讓未來十年的可負擔住房投資達到220億元。

目前市遊民服務局下轄遊民所大約住有4萬6000人，其他部門管轄的遊民所約有1萬人，主要為家暴受害者和走失少年；目前只有遊民服務局下轄遊民所的民眾有資格申請支持性住房、政府樓和其他補貼住宅；根據市府藍圖，未來所有遊民將都有資格申請。

此外，為解決紐約市租金飆漲的問題，市府可負擔房屋主管卡茲(Jessica Katz)表示，市府將加速住宅建設，通過增加供應來緩解房租問題。

亞當斯公布名為「鄰有所居」的住房和遊民政策藍圖，計畫增加可負擔房屋供應。（市長辦...
亞當斯公布名為「鄰有所居」的住房和遊民政策藍圖，計畫增加可負擔房屋供應。（市長辦公室提供）

遊民 紐約市 政府樓

上一則

4嫌偷下東城餐館 搬走財物和10瓶酒

下一則

角逐第10區國會議員 利華娜首重解決住房

延伸閱讀

紐約5歲以下幼童禁令取消 華人幼稚園仍戴口罩

紐約5歲以下幼童禁令取消 華人幼稚園仍戴口罩
華康會長陳麗娜獲傑出婦女獎

華康會長陳麗娜獲傑出婦女獎
5歲以下兒童口罩令取消 紐約市仍處「高級別警報」

5歲以下兒童口罩令取消 紐約市仍處「高級別警報」
1010億 紐約財政預算創新高…通膨飆漲 赤字難避免

1010億 紐約財政預算創新高…通膨飆漲 赤字難避免
「危機頂峰」 紐約市長亞當斯國會促控槍

「危機頂峰」 紐約市長亞當斯國會促控槍

熱門新聞

紐約市高中錄取放榜，抽籤政策削弱高分學生優勢。(路透)

好成績難進好學校…紐約市高中錄取放榜 華生多失望

2022-06-11 07:14
投行男強入曼哈頓中餐館如廁，被拒後狂毆員工，遭銀行開除。(截取自上海夢餐廳監控視頻)

投行男強入紐約中餐館如廁 被拒後狂毆員工

2022-06-11 10:18
紐約布朗士一名男子在地鐵站台暴力推女乘客入軌 。(市警提供)

紐約地鐵無故推人事件再現 男子將52歲婦「甩入」鐵軌

2022-06-07 12:47
張曉寧(身著囚衣者)8日身穿正反面分別寫有「不公平」與「沒人權」的囚衣上庭。(法院Pool Photo／Richard Harbus攝影)

涉殺李進進 張曉寧囚衣寫沒人權

2022-06-09 11:00
紐約一名女子在進入下東城地鐵站後，遭歹徒先鎖喉後刺傷。圖為紐約地鐵示意圖，非案發現場。(Pexels)

19歲女子地鐵遭鎖喉 刀刺入背

2022-06-10 16:35
烏別拉作案時的影像。(警方提供)

紐約男子連續2天 在7號線地鐵上隨機拿大刀捅人

2022-06-12 21:08

超人氣

更多 >
黃石公園34年首次關閉 很多華人被害慘了

黃石公園34年首次關閉 很多華人被害慘了
曼哈頓女以胡椒噴霧攻擊亞裔 1小時內同地點犯案多次

曼哈頓女以胡椒噴霧攻擊亞裔 1小時內同地點犯案多次
30年房貸利率暴漲至6.28% 近10年之最

30年房貸利率暴漲至6.28% 近10年之最
聯準會本周可能考慮一次升息3碼

聯準會本周可能考慮一次升息3碼
暴雨洪災重創黃石國家公園 34年來首度全面關閉

暴雨洪災重創黃石國家公園 34年來首度全面關閉