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角逐第10區國會議員 利華娜首重解決住房

記者和釗宇／紐約報導
參選國會眾議員的市議員利華娜14日表示，如果當選，將把住房問題當做頭等任務。（記者和釗宇／攝影）
參選國會眾議員的市議員利華娜14日表示，如果當選，將把住房問題當做頭等任務。（記者和釗宇／攝影）

參選紐約州第十選區國會眾議員的市議員利華娜(Carlina Rivera)，14日在曼哈頓華埠舉辦華文媒體記者會，她表示如果當選，將把住房問題當做頭等任務，推動國會投入更多資源興建可負擔住房，進而改善公共安全和遊民問題。

利華娜來自波多黎各，生於曼哈頓下東城，由目前仍在紐約市警總局任文職的單親媽媽撫養長大，自小成長於聯邦第八類租金補貼房；成年後利華娜投身社區事務，2017年當選市議會第二選區市議員，去年獲選連任；利華娜說，之所以參選國會議員，是因為她作為土生土長的紐約人，希望為家鄉爭取更多資源，改善社區的住房、教育、醫療狀況。

目前第十選區選戰已呈群雄逐鹿的局面，共有15人參加競選，包括前市長白思豪(Bill de Blasio)、國會眾議員瓊斯(Mondaire Jones)、前國會眾議員霍茲曼(Liz Holtzman)、華裔州眾議員牛毓琳等。

利華娜宣布參選前有民調顯示，白思豪支持率最高，但仍有77%的選民未確定人選；她表示，這說明這場選舉每個人的機會都很大，她認為名氣最大的白思豪或為最主要競爭對手；但作為唯一的西語裔參選人，利華娜也有優勢。

她說自己最大的優勢就是了解社區，如果當選，首要任務將是改善社區的住房；「因為我出生在下東城的聯邦第八類租金補貼房，從小就經歷過沒有熱水、不斷維修等各種住房問題；現在住房問題已經成為全國性的問題，紐約市尤為如此，我希望當選後能夠從聯邦層面為社區帶來各種資源，新建更多可負擔住房；現在曼哈頓的租金中位數已經達到4000元，人們面臨通貨膨脹，需要降低住房成本、有尊嚴地活著。」

利華娜還表示，紐約市可負擔住房申請過程繁瑣，不少房東索要的住客信息過多，涉及洩露個人隱私，而聯邦法規目前對此沒有做出規定；她說，如果當選，將推動設立統一標準，避免讓房東隨意索取申請者的信息。

除了住房問題，利華娜還表示，若進入國會，她將大力推動槍枝管控，防止非法槍枝從管控較鬆的州流入，改善槍枝暴力猖獗的問題；對於公共安全，她支持市警局執法，同時也應對心理健康問題者提供更多協助資源；對於遊民問題，利華娜主張興建更多可負擔住房，反對遊民所過於集中在某些社區。

眾議員 租金 白思豪

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