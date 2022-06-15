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「選真正做事的人」 皇后區亞裔民主黨協會背書趙靖桉

記者鄭怡嫣／紐約報導
皇后區亞裔民主黨協會14日在法拉盛背書趙靖桉。(記者鄭怡嫣/攝影)
皇后區亞裔民主黨協會14日在法拉盛背書趙靖桉。(記者鄭怡嫣/攝影)

皇后區亞裔民主黨協會14日宣布，背書代表皇后區法拉盛等地、紐約州第40選區州眾議員參選人趙靖桉，呼籲選民在初選日積極投票並用選票發聲，「選出一個真正為社區做事的人」。

「選他是非常重要的事情」，皇后區亞裔民主黨協會創會會長、紐約華人參政先驅者陳道英表示，身為華裔第二代，趙靖桉更理解華人社區的辛酸苦辣，也能切實幫助法拉盛市中心的華人小商家們，他們為高稅金及租金所累，有苦難言，獲得的撥款與補助也很少，也有更多時間服務社區、為新移民發聲，他還願意修正現行的保釋改革，保護社區的安全。

美國紐約中美商會創會會長林敏芝表示，在反對法拉盛市中心的遊民所建案中，趙靖桉做事迅速專業，給她留下深刻印象，法拉盛緬街公車專用道一事中，市交通局並未聽取群眾意見，乃至在華人居民發聲時「拔掉了麥克風」，作為法拉盛的房東，她也面臨著高額地稅及疫情所帶來的空置店面的問題，這些都需要如趙靖桉這樣的華人代表為社區發聲。

法拉盛社區的華裔代表羅維宗表示，自兩年前反對新鮮草原酒店改收前囚犯以來，趙靖桉一直不停在幫社區民眾做事，現任州眾議員金兌錫，支持緬街公車專用道、削減警察經費，共同起草現今施行的保釋改革，無法代表社區利益，在社區事務上亦不見有任何助益。

趙靖桉表示，感謝這些在社區植根數十年的前輩們的支持，公共安全是他所關切的重要議題，前一任市府並未為校園安保撥款，需要增加數千名校園警衛，保證學生安全，槍枝暴力問題也亟待解決；而有關法拉盛的小商業繁榮，應為新的小商家減免前幾年的稅收，他也會創建由小商家加入的「社區諮詢委員會」(community advisory council)，傾聽小商家的意見心聲。

有關法拉盛居民關切的遊民所建案，趙靖桉也表示反對；他說，60%的遊民由女性、未成年、長者、殘障人士以及退伍軍人等組成，應給予他們住房券(vouchers)，使他們可以住到想住的社區，而不是經由政府推介的過渡性房屋搬來搬去，在現有的系統下，也無需再增加新的遊民所，而是改造現有的收容所，增加諸如治理藥物成癮、心理健康等項目。

法拉盛 華人 遊民

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