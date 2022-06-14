華埠日落公園國會選區 15參選人爭奪背書

第10選區國會眾議員參選人熊焱(右)。(取自競選網站)

紐約州選區重畫後，第10國會眾議員 選區因是新畫出的選區。目前已有15人參選，競爭激烈，其中亞裔 參選人就有三名華裔和一名韓裔；參選人正各顯神通，爭取重要組織、政客的背書。

該選區包括布碌崙(布魯克林)日落公園、曼哈頓 華埠以及下東城等多個華人聚集社區，目前參選的華裔有州眾議員牛毓琳、亞裔民主黨俱樂部主席李江華和退役陸軍牧師熊焱。

牛毓琳正在曼哈頓華埠和日落公園華社拜訪各個社團，最近還得到「紐約社區變革組織」(New York Communities for Change)的支持，這是一個為紐約工人和中產階級代言的基層權益組織。李江華近日宣布，他已獲得4000多個連署簽名，是規定數量的四倍。亞裔參選人還包括韓裔社區人士金伊莉莎白(Elizabeth Kim)。

其他參選人包括前市長白思豪(Bill de Blasio)、國會眾議員瓊斯(Mondaire Jones)、前國會眾議員霍茲曼(Liz Holtzman)、布碌崙州眾議員文雅麗(Jo Anne Simon)、市議員利華娜(Carlina Rivera)、曾競選曼哈頓下城第一選區市議員的莫美倫(Maud Maron)、資深政策人士赫倫（John Herron），競選過曼哈頓地區檢察官的格理森(Peter Gleason)，以及羅賓遜(Brian Robinson)。

近期一項由WPIX和愛默生學院(Emerson College)進行的民意調查顯示，該選區有77%的選民還不確定要把票投給誰。瓊斯的支持率最高7%，其次是白思豪6%，處於第三位的是牛毓琳5%。

目前為止，該選區一些工會重要和民主黨人士還沒有明確表態。