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參選國會議員 牛毓琳獲福州琅岐紅光聯誼會支持

記者胡聲橋／紐約報導
參選國會眾議員的牛毓琳(左三)到訪福州琅岐紅光聯誼會尋求支持。(記者胡聲橋/攝影)
參選國會眾議員的牛毓琳(左三)到訪福州琅岐紅光聯誼會尋求支持。(記者胡聲橋/攝影)

競選紐約州第10選區國會眾議員華裔州眾議員牛毓琳，12日拜訪位於布碌崙(布魯克林)8大道的福州琅岐紅光聯誼會；紅光聯誼會表示，牛毓琳為社區爭取權益有目共睹，他們會全力支持她當選。

牛毓琳代表曼哈頓華埠當了近六年州眾議員後，希望能當選代表曼哈頓和布碌崙兩個中國城的國會議員，在更高層次為華裔發聲；她說國會眾議員選區的重畫，給第十選區產生一位華裔國會眾議員提供了好機會，她一定會全力以赴。

福州琅岐紅光聯誼會會長陳宜昌說，牛毓琳當議員以來，一直在為社區爭取權益，謀求發展，這是大家都能感覺到的；牛毓琳服務曼哈頓華埠的經驗能使她更好為布碌崙華社造福。

牛毓琳說，她當州眾議員的經驗讓她看到了以後努力的方向，比如亞裔有好多老年人住公共住房，但這方面的聯邦經費一直沒有得到利用。她如當選，就會爭取為公共住房爭取包括聯邦經費在內的更多資金。她還表示，金融服務方面的消費者服務其實是她的長項，現在看到不少華裔遭金融詐欺，華人小企業沒有從大銀行充分獲益，她就覺得應該把專長發揮出來，幫助華裔民眾和華人小企業。

陳宜昌說，不管誰當選，都一定要為華人發聲，才能得到華社的擁護；有很多人沒有當選前口號很嚮，當選後就變了，所以他們也會考察一個民選官員是否為社區爭取了權益。他說牛毓琳在這方面是過關的。

參選國會眾議員的牛毓琳到訪福州琅岐紅光聯誼會尋求支持。(記者胡聲橋/攝影)
參選國會眾議員的牛毓琳到訪福州琅岐紅光聯誼會尋求支持。(記者胡聲橋/攝影)

眾議員 華裔 布碌崙

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