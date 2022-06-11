阿奇拉選副州長 劉醇逸背書

劉醇逸(左)在法拉盛公共圖書館門前背書副州長參選人阿奇拉(右)。(記者牟蘭/攝影)

民主黨黨內初選在即，紐約州參議員劉醇逸10日在皇后區公共圖書館法拉盛 分館門前，支持阿奇拉(Ana Maria Archila)參選副州長，他肯定對方多年來工作成績，期盼她未來能真正行使副州長的職責；阿奇拉承諾，她日後將與社區代表合作，了解民眾需求，為移民 爭取權益。

劉醇逸表示，他在擔任市主計長時期就與阿奇拉相識，稱讚對方多年來為移民社區奮鬥，「我們需要一位為紐約人權利、尊嚴與安全挺身而出的鬥士；身為一名社會活動家與移民鬥士，她一次又一次證明自己有能力與熱情勝任這份工作。」

阿奇拉表示，她與劉醇逸兩人共事20多年，期間曾共同為移民、工人與弱勢群體爭取權益；她說，副州長有自己的職責，應了解社區與當地的民代合作，爭取民眾所需的權益，「副州長不是代表州長去剪綵，這個職位應該代表民眾發聲，在政府爭取他們的利益」。

若當選，阿奇拉說，她將與社區民代合作，聆聽社區需求，「當我們的政府只聽有錢人的需求，其他的聲音就會被淹沒；我們的政府應向移民社區提供更好的健保、兒保與失業保證金，以及解決仇恨亞裔 暴力的辦法。」

阿奇拉為移民權益團體「造路紐約」(Make the Road New York)的共同創始人與執行主任，曾在法拉盛等華裔社區，與亞裔組織共同為移民爭取權益，除劉醇逸外，還獲州眾議員金兌錫與牛毓琳的支持；民主黨內初選將於23日舉行，阿奇拉的對手還包括現任副州長戴加多(Antonio Delgado)，與前市議員雷娜(Diana Reyna)。