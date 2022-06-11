市長移民事務辦公室 慶移民傳統月

「美國人」劇組演員飆唱多首經典曲目。(記者顏潔恩/攝影)

為慶祝「全國移民 傳統月」，紐約市長移民事務辦公室10日於布碌崙(布魯克林)布碌崙擁有許多華裔、西語裔的日落公園 (Sunset Park)舉辦特別活動，邀請百老匯「美國人！」(¡Americano!)劇組演員帶來多首經典歌曲表演，讚頌移民群體在美國的貢獻。

當日活動由移民事務辦公室卡斯特羅(Manny Castro)主持，做為首位擔任市府官職的墨西哥裔移民，他過去也曾是無證人士，通過一步步努力才實現「美國夢」，擁有今日的成就；他表示，當看見「美國人！」劇組演員在百老匯的演出，頓時受到啟發，向劇組發出邀請到華裔、西語裔參半的日落公園演出，具有更深刻的意義。

「美國人！」歌舞劇源自於瓦爾多維諾斯(Tony Valdovinos)真實且鼓舞人心的人生故事，講述一名無證學生在美國輾轉打拼，最終成為無證人士維權的社區領袖；十多名演員當日飆唱多首經典曲目，「夢想家」(Dreamer)、「美國人」(Americano)歌曲中唱出移民群體的辛酸、唯有通過自身努力翻轉的命運，好歌喉也吸引在公園的大批華人觀看。

不少演員本身也是移民後裔，參與這個舞台製作對他們而言富有個人情感，也十分驕傲；卡斯特羅自小在日落公園長大，這個舞台劇 很大程度上反映他過去的生活，因無證無法獲得服務、不敢踏出社區以外的地方等等，很欣慰大眾能通過舞台劇更了解移民群體的背景，促成相互理解。

此外，卡斯特羅也頒發表彰給社區非營利機構Las Damas de Sunset Park、以及Mixteca，「我想認可這些機構對移民群體作出的貢獻，在他們最需要的時候提供幫助和支持，讓他們知道，無論如何社區中還是會有人在背後挺著他們。」

第51選區州眾議員米婷絲(Marcela Mitaynes)也到場同樂，表示移民人士保留了他們的文化、音樂、食物，為紐約市增添更多色彩，很高興這樣的影響力在紐約市得到伸展和發揮，移民群體的努力將會愈來愈被外界看見並認可。