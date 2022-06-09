參選國會議員 牛毓琳拜訪福建會館、福州僑聯總會

牛毓琳日前到曼哈頓華埠東百老匯拜訪美國福建會館及美國福建僑聯總會。（福建會館提供）

競選紐約州第10選區國會眾議員 的華裔州眾議員牛毓琳，日前到曼哈頓華埠東百老匯拜訪美國福建會館(三山會館)及美國福建僑聯總會，表示自己競選國會議員是希望增加亞裔 的代表權，有代表權才能獲取更多資源。

福建會館主席潘木永對牛毓琳表示支持，他說，牛毓琳步入政壇以來一直不忘初心，為社區爭取權益，謀求發展，同時為我們社區和少數族裔做好事辦實事，從來沒有辜負社區的重托和期望，為她感到驕傲和光榮；福建會館將竭盡全力支持牛毓琳，希望她進一步發揮政治影響力。

福建會館主席潘木永對牛毓琳表示支持。（福建會館提供）

美國福建僑聯總會主席陳鍵榕表示，牛毓琳自從2016年當選州眾議員以來，一直致力於培養年輕華人 參政議政，長期關心華人社區的各項活動；「這次選區重畫，是華人參政千載難逢的機會，牛毓琳具有多年的從政經驗，期望能夠在孟昭文之後，再增添一位華裔國會議員，在主流社會提高我們亞裔的能見度和影響力；牛毓琳的外公是福建人，我們紐約的閩籍鄉親，應該全力以赴支持牛毓琳繼續競選。」

陳鍵榕表示，牛毓琳自從2016年當選州眾議員以來，一直致力於培養年輕華人參政議政。（福建會館提供）

牛毓琳感謝兩大僑團多年來對她的的支持，她表示，目前的社會環境對亞裔非常不利，「我們能夠做到的就是要站出來，讓他們知道，我們並不害怕。」

她說，州政府以前給亞裔社區的經費非常少，經過她和金兌錫議員的共同努力，去年從州政府爭取到1000萬美元的經費，今年增加到2000萬元；「這不是政府給我們的經費，而是政府欠我們的，如果我們沒有代表，那就不容易爭取得到；所以我們一定要有自己社區的代表，才能維護我們的權益；出來競選國會議員，也是希望爭取到更好的機會，為社區做更多的實事。」