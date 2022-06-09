參選國會議員 牛毓琳拜訪福建會館、福州僑聯總會
競選紐約州第10選區國會眾議員的華裔州眾議員牛毓琳，日前到曼哈頓華埠東百老匯拜訪美國福建會館(三山會館)及美國福建僑聯總會，表示自己競選國會議員是希望增加亞裔的代表權，有代表權才能獲取更多資源。
福建會館主席潘木永對牛毓琳表示支持，他說，牛毓琳步入政壇以來一直不忘初心，為社區爭取權益，謀求發展，同時為我們社區和少數族裔做好事辦實事，從來沒有辜負社區的重托和期望，為她感到驕傲和光榮；福建會館將竭盡全力支持牛毓琳，希望她進一步發揮政治影響力。
美國福建僑聯總會主席陳鍵榕表示，牛毓琳自從2016年當選州眾議員以來，一直致力於培養年輕華人參政議政，長期關心華人社區的各項活動；「這次選區重畫，是華人參政千載難逢的機會，牛毓琳具有多年的從政經驗，期望能夠在孟昭文之後，再增添一位華裔國會議員，在主流社會提高我們亞裔的能見度和影響力；牛毓琳的外公是福建人，我們紐約的閩籍鄉親，應該全力以赴支持牛毓琳繼續競選。」
牛毓琳感謝兩大僑團多年來對她的的支持，她表示，目前的社會環境對亞裔非常不利，「我們能夠做到的就是要站出來，讓他們知道，我們並不害怕。」
她說，州政府以前給亞裔社區的經費非常少，經過她和金兌錫議員的共同努力，去年從州政府爭取到1000萬美元的經費，今年增加到2000萬元；「這不是政府給我們的經費，而是政府欠我們的，如果我們沒有代表，那就不容易爭取得到；所以我們一定要有自己社區的代表，才能維護我們的權益；出來競選國會議員，也是希望爭取到更好的機會，為社區做更多的實事。」
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