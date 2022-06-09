我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國對台軍售「1.2億美元海軍艦艇」拜登政府正式通知

醫學種族偏見 美國亞裔長期面臨癌症研究不平等

非公民投票權訴訟 開庭審理27日裁決

記者張心／紐約報導
紐約市非公民投票法案遭反對派挑戰，今年普選能否順利施行成謎。（記者張心／攝影）
紐約市非公民投票法案遭反對派挑戰，今年普選能否順利施行成謎。（記者張心／攝影）

備受爭議的紐約市非公民投票法案(non-citizen voting law)日前開庭審理，這項在去年12月生效的法案，年初被多個反對團體告上法庭，被指有「族裔動機」和「黨派傾向」，要求立即廢除該法。

市議會去年12月9日通過的該項法案，允許80萬擁有合法移民身分的市民投票選舉市級民代，具體為擁有合法工作身分並在紐約市居住至少30日的居民就可投票，包括永久居民(綠卡持有者)、包括工作簽證(H-1B)持有者、參加實習計畫(OPT)的國際學生及工作簽證配偶(H-4)等EAD工作許可卡持有者等。

就在生效後半年的7日，對於廢除該法案的訴訟正式在史泰登島的州高等法院開庭審理，由史島區長佛塞拉(Vito Fossella)領導的原告和以市議會為首的被告，進行了兩個多小時的口頭辯論，預計於27日公布裁決，下午2時在網上進行公示。

佛塞拉等原告認為，州府法律要求必須要是公民才可以投票，但目前紐約市的公民投票法案，將改變原告共和黨人的競選方式，損害他們在未來贏得選舉的能力。

對此，被告市議會表示，州憲法允許紐約市制定法律來管理其市政選舉，並界定誰有資格參加選舉。「這是共和黨人模仿美國各地限制投票權的典型案例。」被告支持者、紐約移民聯盟行政總監阿瓦德(Murad Awawdeh)在庭外抗議，表示允許非公民投票並不會從任何人那裡奪走任何東西，「而這實際上是讓我們的城市變得更偉大的方式，接納每個人都是它的一部分。」

此外，另一部分以非洲裔新聞政論家莫達克(Deroy Murdock)為代表的非裔居民，也認為非公民投票法案存在「族裔歧視意圖」，會將市內選舉的投票力量轉移給西語裔和亞裔，進而削減其他族裔的政治影響力。

負責該訴訟案的律師J. Christian Adams表示，通過該法案的整個程序都充斥著強烈的「族裔動機」，就連身為發起人的市議員羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)本身也說過，他擬定這個法案的目的就是為了「增強某些族裔群體的權利」。

投票 紐約市 工作簽證

上一則

布碌崙七旬華翁 被撞身亡

下一則

金兌錫拚連任 百餘家政護理員站台

延伸閱讀

建亞太裔國家博物館法案准入簽字 孟昭文見證

建亞太裔國家博物館法案准入簽字 孟昭文見證
紐約公校狂削預算 縮小班級恐有問題

紐約公校狂削預算 縮小班級恐有問題
研究顯示：紐約市旅館、旅遊業 復甦路遙遙

研究顯示：紐約市旅館、旅遊業 復甦路遙遙
霍楚簽法 允許紐約閒置酒店改住房 提供遊民更多住處

霍楚簽法 允許紐約閒置酒店改住房 提供遊民更多住處
逾7成紐約客憂成暴力犯罪受害者…亞當斯認可度跌谷底

逾7成紐約客憂成暴力犯罪受害者…亞當斯認可度跌谷底

熱門新聞

一名華人男子於4日下午5時左右，涉嫌無故損壞法拉盛羅斯福大道交緬街的一家中餐廳窗戶，被警方逮捕。(取自citizen截圖)

購餐不穿褲 華男遭驅趕怒砸中餐館

2022-06-05 09:15
槍殺嚴志文的嫌犯赫希(Glenn Hirsch)2日中午被押出市警112分局。（記者牟蘭/攝影）

沒收到鴨醬殺人？槍殺紐約華裔外賣郎嚴志文兇嫌落網

2022-06-02 17:25
紐約布朗士一名男子在地鐵站台暴力推女乘客入軌 。(市警提供)

紐約地鐵無故推人事件再現 男子將52歲婦「甩入」鐵軌

2022-06-07 12:47
魏海燕要求徹查真相。(記者鄭怡嫣╱攝影)

錄像曝光 警匪追逐 華男被撞亡 妻要真相

2022-06-03 07:09
涉嫌在紐約皇后區森林小丘當街槍殺華裔中餐館外賣郎嚴志文的兇嫌赫希(中)2日由市警112分局警員押解出警局。(記者牟蘭／攝影)

涉殺紐約外賣郎嫌犯被捕 辯護律師：警察抓錯人了

2022-06-03 17:24
莫宏克山莊全景圖。(取自莫宏克山莊臉書)

紐約周邊遊 來場夢幻古堡之旅

2022-06-03 07:10

超人氣

更多 >
媽媽跟別人吵架 佛州10歲女孩護母 竟「持槍擊斃對方」

媽媽跟別人吵架 佛州10歲女孩護母 竟「持槍擊斃對方」
加州等7州初選較勁 民主黨恐掀政治大地震

加州等7州初選較勁 民主黨恐掀政治大地震
芝大中國留學生失蹤逾月 父母以淚洗面急尋

芝大中國留學生失蹤逾月 父母以淚洗面急尋
庫許納、伊凡卡不相信選舉被偷走 買3200萬豪宅走人

庫許納、伊凡卡不相信選舉被偷走 買3200萬豪宅走人
聖荷西貝律耶沙華人區 駭人入室搶劫案 受害人被槍指著

聖荷西貝律耶沙華人區 駭人入室搶劫案 受害人被槍指著