非公民投票權訴訟 開庭審理27日裁決

紐約市非公民投票法案遭反對派挑戰，今年普選能否順利施行成謎。（記者張心／攝影）

備受爭議的紐約市 非公民投票 法案(non-citizen voting law)日前開庭審理，這項在去年12月生效的法案，年初被多個反對團體告上法庭，被指有「族裔動機」和「黨派傾向」，要求立即廢除該法。

市議會去年12月9日通過的該項法案，允許80萬擁有合法移民身分的市民投票選舉市級民代，具體為擁有合法工作身分並在紐約市居住至少30日的居民就可投票，包括永久居民(綠卡持有者)、包括工作簽證 (H-1B)持有者、參加實習計畫(OPT)的國際學生及工作簽證配偶(H-4)等EAD工作許可卡持有者等。

就在生效後半年的7日，對於廢除該法案的訴訟正式在史泰登島的州高等法院開庭審理，由史島區長佛塞拉(Vito Fossella)領導的原告和以市議會為首的被告，進行了兩個多小時的口頭辯論，預計於27日公布裁決，下午2時在網上進行公示。

佛塞拉等原告認為，州府法律要求必須要是公民才可以投票，但目前紐約市的公民投票法案，將改變原告共和黨人的競選方式，損害他們在未來贏得選舉的能力。

對此，被告市議會表示，州憲法允許紐約市制定法律來管理其市政選舉，並界定誰有資格參加選舉。「這是共和黨人模仿美國各地限制投票權的典型案例。」被告支持者、紐約移民聯盟行政總監阿瓦德(Murad Awawdeh)在庭外抗議，表示允許非公民投票並不會從任何人那裡奪走任何東西，「而這實際上是讓我們的城市變得更偉大的方式，接納每個人都是它的一部分。」

此外，另一部分以非洲裔新聞政論家莫達克(Deroy Murdock)為代表的非裔居民，也認為非公民投票法案存在「族裔歧視意圖」，會將市內選舉的投票力量轉移給西語裔和亞裔，進而削減其他族裔的政治影響力。

負責該訴訟案的律師J. Christian Adams表示，通過該法案的整個程序都充斥著強烈的「族裔動機」，就連身為發起人的市議員羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)本身也說過，他擬定這個法案的目的就是為了「增強某些族裔群體的權利」。