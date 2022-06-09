逾半紐約客認應增加市警預算

亞當斯並未增加市警預算，而是選擇重新調配部門現有資源，增加新任務。(市長辦公室提供)

一項最新民意調查發現，由於人們對紐約市 暴力犯罪擔憂的日益增長，有超過一半的紐約市民希望紐約市警的預算 增加；而在2020年「削減警察 經費」(Defund the Police)的運動後，市警預算更逐年減少，2023財年比2022財年減少了逾8000萬元。

錫耶納學院(Siena College)和NY1上月底對1000名市民進行隨訪，結果顯示，52%的受訪者認為市警部門的預算應該增加、27%的人態度保持中立、只有17%的人認為應該減少預算。

另有超過七成的民眾擔憂自己會成為暴力犯罪受害者，而市警統計數據也顯示，槍擊案仍是疫情前水平的近兩倍，更是全市28年來的峰值，大多數重大犯罪，包括重竊、搶劫和入室盜竊，也在5月上升了27.8%。

紐約市警是美國歷史最悠久、規模最大的警察部門，擁有約3萬6000名制服警員和1萬9000名文職雇員，2020年明州非洲裔男子佛洛伊德(George Floyd)遭白人警察壓頸致死掀起了全國範圍內的「削減警察經費」運動，紐約市府削減了市警約4億2000萬元的預算。

而根據市警2023財年的紀錄顯示，該部門由市府出資的預算為53億元，如果把養老金、附加福利、債務償還等考慮在內，運營成本已經超過了100億元，但預算仍比2022財年減少了8300萬元。

市長亞當斯(Eric Adams)自今年上任後將公共安全作為了新政府的基石之一，但他並沒有為市警增加預算資金來完成其「結束槍枝暴力藍圖」(Blueprint to End Gun Violence)計畫，而是選擇重新分配部門現有資源，並將人員從文職轉為巡邏任務。

根據市警過去一周的犯罪統計數據顯示，與去年同期相比，謀殺案和槍擊案有所減少，但所有其他種類的犯罪都有所上升，包括強姦、搶劫、襲擊、盜竊和捷運系統襲擊，自2021年5月以來，這幾大類別的犯罪上升了50%以上。

日前在談到紐約客對治安的持續擔憂時，亞當斯繼續抨擊「對犯罪手軟」的地區檢察官和法官，稱是他們將嫌犯釋放並使他們得以再次作亂，使紐約的刑事司法系統成為了「全國的笑柄」。