金山進步派檢察官被罷免 白艾榮遭警告：下一個是你

共和黨州長參選人喊話白艾榮，進步先鋒派民主黨檢察官恐職位不保。(路透)

舊金山進步先鋒派地區檢察官 博徹思(Chesa Boudin)8日被選民罷免 ，共和黨紐約州長參選人小朱利安尼(Andrew Giuliani)和李修頓(Lee Zeldin)同日表示，與博徹思理念相同的曼哈頓地區檢察官白艾榮 (Alvin Bragg)也「岌岌可危」，恐將成為下一個被趕下台的人。

小朱利安尼在一份聲明中表示，事實證明，舊金山市民已經對猖獗的入店行竊、毒品交易和砸車盜竊忍無可忍，六成民眾投票罷免了這一不作為的政治角色。

「美國人不斷為公共安全發聲，作為州長，我會讓任何為罪犯服務而不是為人民服務的地方檢察官負責，曼哈頓檢察官白艾榮首當其衝。」小朱利安尼說。

李修頓也表示，州長霍楚(Kathy Hochul)拒絕撤換白艾榮，將成為她競選敗局的一個誘因；「加州人發出了自己的聲音，今年11月，紐約人也會發出自己的聲音，霍楚將為她堅持留任白艾榮付出代價。」

他表示，紐約人已經厭倦了屢教屢犯的犯罪行為，要求廢除無現金保釋，使社區重獲安寧，拯救全州岌岌可危的治安環境。

州共和黨主席蘭格沃斯(Nick Langworthy)表示，博徹思遭罷免證明，即使是美國最自由的選民也意識到了民主黨犯罪政策帶來的災難性影響。

「霍楚已經向左派屈服，她永遠不會有勇氣罷免白艾榮，但在共和黨州長的領導下，我們絕對會讓不能履行職責的檢察官明白，如果你不執行法律，你的日子就不多了，這就是我的承諾。」他說。

白艾榮沒有對此事置評，但其自今年1月上任以來，因輕罪不起訴等對犯罪手軟的執政理念確引來非議不斷；同白艾榮一樣，博徹思同樣持改革司法系統、包括追責警察、減少有色人種監禁等理念，但在犯罪率上升的擔憂和譴責聲中最終遭到反噬。

罷免博徹思一舉如多米諾骨牌一般，目前包括紐約在內的，洛杉磯、費城、芝加哥等全國主要城市，和其有類似理念的地區檢察官也面臨著同樣境遇。