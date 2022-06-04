參選曼哈頓民事法官 斐達偉訪中華總商會

斐達偉說，若當選將把打擊犯罪和理解社區文化差異作為工作要務。(記者張晨/攝影)

曼哈頓民事法官參選人斐達偉(David Fraiden)3日拜訪紐約中華總商會，做為唯一住在選區的參選人，他表示，從移民 法庭(Immigration Court)做起的他，擁有處理許多不同領域移民案件的經驗；若當選將把打擊犯罪和理解社區文化差異作為工作要務，與社區緊密聯繫在一起。

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影音來源：記者張晨

斐達偉此前已經獲得了聯合民主黨 (UDO)等多位社區領袖的背書，他表示，父親一輩子都在紐約資源最匱乏的地區經營律所，從小耳濡目染，那些沒有能力支付律師費的人常常會以食物當作報酬。

「我父親總說，法律工作的意義不能用金錢衡量，食物是這些人最珍貴的東西，他們願意和我們分享已是彌足珍貴」；斐達偉說，自己從布碌崙(布魯克林)法學院畢業後並沒有選擇大律所，而是繼續回到了父親服務的社區。

從人身傷害、房東房客、甚至犯罪案件都有涉獵，而這些領域正是民事法庭法官需要明白的；他表示，幫助人們理解司法系統，了解不同族裔社區之間的文化差異，是這些年住在下東城及華埠 社區，最能體會到的。

川普總統執政期間，斐達偉成為一名移民法官，幫助追尋美國夢的移民得意繼續在這裡生活；「每個文化表達情緒的方式都不同，亞裔往往很含蓄，但在西方人看來也許就成了遮掩，這都是做為法官需要學習的。」

中華總商會榮譽董事長于金山表示，孔子大廈的選票有600至1000票之多，在民事法官的競選中足以決定勝負，他呼籲華裔民眾在6月初選時，看清選票，記得投票給每個職位下的鍾意參選人，而非只在乎州長等重要職位，民事法官、州民主黨委員會委員均在初選選票中。