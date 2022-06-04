酒店變可負擔住房 州議會過關

馬泰發起酒店改建可負擔房屋議案州議會通過。(本報檔案照)

紐約市 議員馬泰(Christopher Marte)與多位市議員日前致函州府以及州長霍楚 (Kathy Hochul)，呼籲州參、眾議會通過兩條姊妹提案，將酒店改造成可負擔住房(affordable housing)；該提案2日在州議會通過，只等霍楚簽署立法。

此次通過的S4937C以及A6262A兩條姊妹提案，將修改「多戶住宅法」(Multiple Dwelling Law)，允許將B級酒店用作永久住房，同時保留現有狀態和入住證明。

馬泰信中表示，疫情 對民眾造成的經濟傷害，使整個城市的負擔能力達到臨界點，政府在使用土地的策略上，應該增加靈活度和適應性，以應對當前的危機，並滿足人民的基本需求。

在疫情前酒店的過度飽和，造成紐約許多酒店空置，他指出，如今政府可以利用這些現有的建築物，來填補紐約可負擔住房的空缺，如此的轉變也會使社區和酒店業主需求互惠互利，為住房和經濟發展提供新的機會。

該封連署信有28名市議員連署支持，除馬泰外，還包括黃敏儀、黃茱莉(Julie Won，音譯)、紀思庭(Justin Brannan)等華社選區市議員。

馬泰表示，十分感謝他在市議會的28位同僚對該法案的支持，促使該法案在州議會通過，也簡化了酒店所有者有意將酒店改變為可負擔住房的程序，為有需要申請住房的民眾提供了更多機會。