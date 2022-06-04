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非營利機構接收庇護申請 市議員促評估

記者牟蘭／紐約報導
需要緊急庇護所的遊民家庭，必須先前往布朗士遊民所中心遞交申請。(取自谷歌地圖)
需要緊急庇護所的遊民家庭，必須先前往布朗士遊民所中心遞交申請。(取自谷歌地圖)

紐約市議員黃敏儀聯合同儕李琳達與卡班(Tiffany Caban)等，日前在市議會提案，要求市遊民服務局(DHS)評估，非營利社區機構接收並處理有孩子的遊民家庭申請庇護所的可行性。

根據市府規定，需要緊急庇護所的遊民家庭，必須先前往布朗士遊民所中心(Prevention Assistance and Temporary Housing)遞交申請；然而，這些需要申請緊急庇護所者，多數需向當地的非營利組織求助，由工作人員幫助他們填寫表格，一些甚至還需交通協助，才能完成申請。

這項Intro. 513號提案，要求市遊民服務局調查，社區非營利機構接收並處理庇護所申請面臨的挑戰及其解決方法，制定相關的培訓項目並提供可查看有關數據的權限。

提案市議員的聯合聲明中稱，「社區非營利組織不僅受到社區民眾信任，他們還向移民提供文化與語言的協助。」

黃敏儀表示，無家可歸的遊民父母不僅要尋找一瓦遮頭，還要照顧年幼的孩子，申請庇護所的程序不應成為他們又一難題，「五大區僅有一個遊民所中心，匱乏的資源只是徒增遊民家庭尋求庇護所，最沒必要的負擔」；她說，市遊民局應與社區的非營利組織合作，授權合格的機構接受並處理這些申請。

李琳達補充，申請緊急庇護所的過程已非常繁雜，這些遊民家庭更無法再負擔前往布朗士的旅費，「由非營利組織接收申請能避免有需要者奔波，更能幫助移民的無家可歸者融入當地文化」。

市議員喬瑟夫(Rita Joseph)表示，當她還是公校教師時，曾目睹許多遊民家庭面臨的困境，要求市府與非營利組織合作，了解民眾訴求。

遊民 庇護 布朗士

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