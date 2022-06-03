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州參議員參選人拉貝拉訪布碌崙華社

記者胡聲橋／紐約報導
第17選區州參議員共和黨參選人拉貝拉(左)向社區居民派發食物。(記者胡聲橋╱攝影)
第17選區州參議員共和黨參選人拉貝拉(左)向社區居民派發食物。(記者胡聲橋╱攝影)

第17選區州參議員共和黨參選人拉貝拉(Vito LaBella)和前第43選區市議員共和黨參選人福克斯(Brian Fox)2日到訪布碌崙(布魯克林)華康會，為民眾分發食物。拉貝拉強調，自己當了30多年捷運局警察，如當選，將致力於還給選區民眾安全的公共交通和街區。

拉貝拉從捷運局警察退休後，目前擔任南布碌崙(布魯克林)華裔學生眾多的第20學區教育委員會委員，也是知名教育權益團體PLACE NYC的創辦人之一。他長期與華人社區站在一起，共同維護特殊高中入學考試(SHSAT) 和資優班(G&T)，也因此為華人社區所了解。

拉貝拉在接受採訪時說，自己在感情上和17選區非常接近，因為他的幾個孩子就在這個區上學。他還與此區的一起為保留特殊高中入學考試和資優班示威抗議。他在擔任第187初中家長會會長時，向欲取消特殊高中入學考試的前市長白思豪提起訴訟。拉貝拉說，正因退休後和華裔一起抗爭的經歷，萌生進軍政壇的想法。

對社區來說最重要的就是安全，拉貝拉表示，這是他的優先項目，也是最有信心幹好的事，因為當過32年警察。現在地鐵治安問題很嚴重，而他的警察生涯基本上就是在地鐵系統度過。如果當選，他會在州議會支持市長亞當斯繼續在地鐵系統採取行動，地鐵是紐約治安問題的一個縮影，如果地鐵安全，他就有信心推動其政見，讓街道和社區也恢復安寧。

在選區地圖重畫之後，第17選區的亞裔人口已佔近半，華裔曲怡文目前是該選區州參議員民主黨參選人。

第17選區州參議員共和黨參選人拉貝拉向華裔選民說明政見。(記者胡聲橋╱攝影)
第17選區州參議員共和黨參選人拉貝拉向華裔選民說明政見。(記者胡聲橋╱攝影)

地鐵 警察 華裔

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