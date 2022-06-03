利華娜選國會議員 獲陳倩雯背書

利華娜(右)參選紐約州第10選區國會眾議員，獲陳倩雯(左)背書。圖為2019年兩人主持市議會活動。(記者和釗宇／攝影)

紐約市 議員利華娜(Carlina Rivera)6月1日宣布參選紐約州第10選區國會眾議員 ，該選區包含曼哈頓華埠 和布碌崙(布魯克林)8大道兩大亞裔社區，目前已有十餘人表態參選；利華娜表示，她是唯一在該選區內出生的參選人，目前已有43名紐約市民選官員、社區和商界領袖背書，包括前市議員陳倩雯和州眾議員第65選區D區黨代表劉林劍虹。

第10選區目前沒有在任的國會議員競選，包括利華娜在內，目前已有十餘人表態參選，其中有七名政界人士，包括前市長白思豪(Bill de Blasio)、國會眾議員瓊斯(Mondaire Jones)、前國會眾議員霍茲曼(Liz Holtzman)、華裔州眾議員牛毓琳、布碌崙州眾議員文雅麗(Jo Anne Simon)和前川普彈劾案首席律師古德曼(Dan Goldman)。

利華娜2017年當選市議會第2選區市議員，去年獲得連任；她表示，在這場開放的選戰中，沒有絕對的領先者；如果當選，他將致力於振興紐約市、提高民眾的生活質量、恢復公共安全，讓紐約市的家庭能夠負擔生活所需。

他說，作為唯一在該選區出生與成長的參選人，她了解市民每天面臨的掙扎：薪水不夠生活所需、學生貸款的重擔、無力負擔住房花費，在經濟艱困時期依靠失業救濟金度日，「這些我都經歷過；紐約市面臨的難題日益嚴重，兩年多的疫情加劇了我們許多社區間的不平等；市民渴望領導力和願景，需要一個大膽又務實的人；因此，我決定參選，將市民的需求帶到華府，幫助紐約市建立一個每個人都能看見的未來。」

利華娜表示，她已經獲得43名紐約市民選官員、社區和商界領袖背書，包括前市議員陳倩雯和州眾議員第65選區D區女性黨代表劉林劍虹；陳倩雯表示，利華娜在社區根基深厚，熱愛公共服務，是該選區國會議員的最佳人選；劉林劍虹說，利華娜一直在為社區解決問題，如醫療保健、教育和可負擔住房。

民主黨州眾議員第65選區男性黨代表于金山則表示，利華娜的政治路線與牛毓琳、白思豪和瓊斯等相似，都屬於進步派，「她對華埠比較熟悉，此前與前市議員陳倩雯合作密切，經常參加華埠活動；能否爭取到華裔社區的選票，要看她和其他幾位華裔參選人的表現。」