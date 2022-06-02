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李江華參選華埠、8大道選區國會議員

記者顏潔恩／紐約報導
亞裔民主黨俱樂部主席李江華6月1日正式宣布參選第10選區國會議員。(李江華提供)
亞裔民主黨俱樂部主席李江華6月1日正式宣布參選第10選區國會議員。(李江華提供)

紐約市新畫的國會議員第10選區包括曼哈頓華埠、布碌崙(布魯克林)8大道兩大華人社區在內，將迎來激烈角逐，至今已有13人宣布競選，也包括剛正式宣布參選的亞裔民主黨俱樂部主席李江華；他6月1日接受採訪表示，身為亞裔更能明白亞裔的需求，希望代表他們與其他族裔社區建立聯盟，打造和諧安全、對亞裔不帶有偏見的社會。

第10選區包括14街以南的曼哈頓下城、布碌崙公園坡(Park Slope)、貝瑞吉(Bay Ridge)、日落公園(Sunset Park)、波羅園(Borough Park)等社區，該選區選民中有49.7%是白人，亞裔是第二大選民群體，占22%，其次是西語裔的18.4%和非洲裔的5.8%。

李江華多年來活躍移民社區，在過去十幾年裡，協助亞裔社區關注重要的社會問題，加強政治力量；他表示，通過教育和實踐才能實現社會改革，從而改善移民在美國的生活質量、爭取社會平等權益。

作為福州移民，李江華除會說英文外，還通曉國語、福州話和廣東話，相信這些語言優勢在服務移民選民時會得到很大發揮；比起其他亞裔參選人，他認為長期的公共服務令他在社區有一定的公信力、影響力，自身也對華社事務非常熟悉。

「亞裔不能老是奢望別人，應自己踏出去(參選)，與其他少數族裔建立同盟」，他說歧視和仇恨亞裔、社區治安惡化都是亞裔關注議題；亞裔若能當選，就能提案改變局勢，他也希望通過促進族裔之間的理解與和諧，可減少外界對亞裔的敵意。

其他參選該選區的亞裔人士包括州眾議員牛毓琳、韓裔社區人士金伊莉莎白(Elizabeth Kim)、以及退役軍牧師熊焱；目前有力競爭者除前市長白思豪(Bill de blasio)、曾參選布碌崙區長的州眾議員文雅麗(Jo Anne Simon)外，威徹斯特郡國會眾議員瓊斯(Mondaire Jones)的競選基金已籌到300萬元、亞裔人士方面金伊莉莎白也有25萬元在手。

亞裔 移民 布碌崙

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