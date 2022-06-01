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終結24小時工時 華人家護員支持馬泰提案

記者顏嘉瑩／紐約報導
包括華裔在內的家庭護理員在市政廳旁集會，支持馬泰提出的相關維權提案。(馬泰辦公室提供)
包括華裔在內的家庭護理員在市政廳旁集會，支持馬泰提出的相關維權提案。(馬泰辦公室提供)

紐約市的家庭護理員被迫工作24小時，卻僅能獲得13小時的薪水；包括華裔在內的家庭護理員5月31日聚集在曼哈頓下城市政廳旁，支持市議員馬泰(Christopher Marte)提案，將家庭護理員工時分成每段12小時的兩個時段，以終結24小時的工時，該提案目前已獲得21名市議員的簽署支持。

集會由女性移民家庭護工組成的維權團體「Ain't I a Woman?!」、民代和其他支持者組織，支持由馬泰領頭提出的「Intro. 175」提案，內容禁止對家庭護理員的剝削、禁止雇主要求紐約市的家庭護理員工作24小時，另也要求雇主實行輪班制，每天兩班、每班12小時，且一周內工作不可超過50小時。

馬泰表示，他的母親是一名在布朗士區工作的家庭護理員，每次都需要通勤兩個小時，照顧一名臥床不起的老人，而雇主告訴媽媽，因為這是她可以做的唯一工作，她必須工作24小時；「當時還是孩子的我，在周一看到媽媽離家工作，直到周四才能再見到她，想像這對我媽媽和家人造成的精神及身體傷害。」

馬泰表示，提案內容禁止對家庭護理員剝削，他也感謝維權團體「Ain't I a Woman?!」揭露該現象，引導這項提案的產生。

由於家庭護理員中，有許多是包含華裔女性在內的女性移民，其中有大部分的人不諳英文；當天會上，華裔王女士表示，擔任家庭護理員讓她失眠、焦慮、精神崩潰、高血壓和背痛，自己必須仰賴安眠藥和物理治療，才能入睡及改善生理上的疼痛，「24小時的工作讓我也成為一名病人。」

曾發布調查報告，控訴組織長期剝削華人護理員的州眾議員金兌錫(Ron Kim)則表示，市議會「必須」通過該項提案，表示紐約市不能再容忍對這些組織長期忽視移民女性及有色人種社區的人權，該項提案將有助於讓這些職業婦女生活在正義且有尊嚴的環境下，他也將在州府提出相關法案，擴大對全州家庭護理員的保障。

包括華裔在內的家庭護理員在市政廳旁集會，支持馬泰提出的相關維權提案。(馬泰辦公室...
包括華裔在內的家庭護理員在市政廳旁集會，支持馬泰提出的相關維權提案。(馬泰辦公室提供)
包括華裔在內的家庭護理員在市政廳旁集會，支持馬泰提出的相關維權提案。(馬泰辦公室...
包括華裔在內的家庭護理員在市政廳旁集會，支持馬泰提出的相關維權提案。(馬泰辦公室提供)
包括華裔在內的家庭護理員在市政廳旁集會，支持馬泰提出的相關維權提案。(馬泰辦公室...
包括華裔在內的家庭護理員在市政廳旁集會，支持馬泰提出的相關維權提案。(馬泰辦公室提供)

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