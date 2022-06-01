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德州槍案警察反應慢 亞當斯：不會發生在紐約

記者和釗宇／紐約報導
亞當斯表示，烏瓦德槍擊案中執法部門行動遲緩的問題絕不會發生在紐約市。（市長辦公室提供）
亞當斯表示，烏瓦德槍擊案中執法部門行動遲緩的問題絕不會發生在紐約市。（市長辦公室提供）

德州烏瓦德校園槍擊案震驚全美，當地警方遲遲不進入現場擊斃兇手令人詬病；紐約市亞當斯(Eric Adams)5月31日表示，紐約市的一線執法和急救人員絕不會犯這種錯誤，將立即行動阻止兇嫌；亞當斯還與紐約州主要城市市長開會商討應對槍枝暴力事宜，呼籲聯邦政府收緊槍枝管控。

亞當斯在接受MSNBC訪問時表示，「這種事不會發生在紐約市，我們會立即行動；不僅是警察會立即行動，消防員、急救員同樣會，他們經過訓練就是為了立即應對這種人。」

目前烏瓦德當局正在調查警方對這場校園槍擊案的應對，警方在趕到現場以後超過一個小時未進入槍案發生的教學樓，導致兇嫌有充足的的時間行凶；同時，聯邦司法部也宣布，可能對此事展開調查；前紐約市警總局局長布萊頓(Bill Bratton)此前就表示，烏瓦德警方的行動讓人費解。

亞當斯還說，他將致電烏瓦德市長麥克勞格林(Don McLaughlin)表示慰問，「市長們應該發揮作用。」

亞當斯31日還與紐約州各主要城市的市長召開槍枝管控線上會議，參會者包括水牛城市長布朗(Byron Brown)、維農山莊(Mount Vernon)市長霍華德(Shawyn Patterson-Howard)和奧伯尼市長西漢(Kathy Sheehan)等七市市長。

亞當斯在會上再次呼籲聯邦政府嚴打幽靈槍(ghost guns)，收緊槍枝管控法案，並要求社群媒體進行槍枝暴力內容審查，對可能發生的危害他人事件提早預警；「這些是我們所有城市共同面對的問題，水牛城發生的槍案與布碌崙水牛大道(Buffalo Avenue)發生的槍案並無不同；我們知道作為市長，我們有責任保護全市的家庭和兒童，讓我們攜起手來保護城市的安全。」

亞當斯還說，槍枝暴力已經是全美危機，但卻沒有被作為全美危機來處理，「我們需要社群媒體參與進來，用人工智能技術識別出那些可能危害他人的人。」

亞當斯 紐約市 社群媒體

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