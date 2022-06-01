皇后區民事法官參選人林凱倫 獲台灣會館及于金山支持

林凱倫獲台灣會館及于金山支持競選皇后區民事法庭法官。(記者鄭怡嫣／攝影)

參選皇后郡(亦即皇后區)民事法庭法官的華裔林凱倫(Karen Lin)，5月31日獲台灣會館以及第65區民主黨領袖于金山支持，呼籲選民在6月28日初選日積極投票，若當選，她將成為皇后區首位東亞裔 的女性民事法官。

台灣會館理事長蘇春槐與前理事長方秀蓉表示，林凱倫出生在台灣，三歲時隨父母移民 來美，背景和許多在美的台灣鄉親一樣，她能理解移民及亞裔的訴求，支持她的參選。

于金山表示，林凱倫是最有資格當選的民事法官之一，作為紐約亞裔律師協會(AABANY)委員會成員，她曾在紐約各社區舉辦法律援助座談，疫情期間也在線上進行一對一的法律講解與義務諮詢，很了解亞太裔的法律問題，她的當選將對亞裔在法律上取得公平對待有很大的幫助。

林凱倫，她於1973年隨父母定居法拉盛，父母教會她兩件重要的事，一是無論別人怎麼評論，永遠為自己感到驕傲，二是不要忘記自己從哪裡而來，從事司法工作的25年間，發現許多民眾及移民對法律都感到困惑，而法官的責任是作出公正的決策，「法律不只是一個訴案的編號，而會影響個人的生活」。

林凱倫曾任紐約州高等法院法庭律師、遺囑檢驗法院(Surrogate's Court)聆訊官以及紐約民事房屋法庭法官，有25年的司法工作經驗及17年的法院工作經驗，目前已獲得國會眾議員 米克斯(Gregory Meeks)、孟昭文，州參議員劉醇逸、州眾議員布朗斯汀(Edward C. Braunstein)及市議員黃敏儀等民代背書。