換跑道選國會議員 牛毓琳：為提高亞裔影響力

牛毓琳表示，之所以競爭國會議員，是希望能為亞裔社區帶來更多政府資金和服務資源。（記者和釗宇／攝影）

包括曼哈頓華埠、布碌崙 (布魯克林)8大道兩大華裔社區在內，新畫國會議員第10選區，今夏將迎來激烈角逐，包括前市長白思豪(Bill de Blasio)、華裔州眾議員牛毓琳等均表態參選；由州參議員改選國會議員的牛毓琳30日接受本報採訪時表示，她之所以競爭國會議員，是希望能為亞裔 社區帶來更多政府資金和服務資源，在主流社會提高亞裔的能見度和代表力，呼籲亞裔社區團結發聲。

第10選區包括14街以南的曼哈頓下城、布碌崙公園坡(Park Slope)、貝瑞吉(Bay Ridge)、日落公園(Sunset Park)、波羅園(Borough Park)等社區，該選區選民中有49.7%是白人，亞裔是第二大選民群體，占22%，其次是西語裔的18.4%和非洲裔的5.8%。

此前這些社區原由國會議員納德勒(Jerry Nadler)和維樂貴絲(Nydia Velazquez)已表態將競選其他選區，導致無現任國會議員角逐第10選區，這也讓有志之士看到機會；目前已有近十人表態參選，有力競爭者除白思豪、牛毓琳外，還有威徹斯特郡國會眾議員瓊斯(Mondaire Jones)、前國會議員霍茲曼(Elizabeth Holtzman)和市議員利華娜(Carlina Rivera)等。

牛毓琳表示，選區重畫地圖初稿出爐以後，她就在考慮是否改選國會議員，而且一直有支持者力勸她改選；等到最終案將華埠和日落公園放在同一選區後，就讓她更堅定了競選國會議員的決心，「我是亞裔參選者中獲勝機會最大的，如果我不選，亞裔就可能拿不到這個選區；現在亞裔占美國7%的人口，但是在國會中的代表率不到1%，我感到很有壓力。」

她說，「社區應該把握這次大好機會，讓亞裔代表自己的社區，才能更好地反映社區的看法和需求，為社區爭取資源，否則國會就聽不到我們的聲音。」

還有兩名亞裔人士表示參選，包括韓裔社區人士金伊莉莎白(Elizabeth Kim)和布碌崙亞裔民主黨俱樂部主席李江華；牛毓琳表示，相比其他亞裔參選人，她認為自己更有經驗，「社區更需要一個懂得如何去爭取資源的人選，亞裔社區應該團結，避免分票讓其他人漁翁得利。」

牛毓琳說，國會議員和州議員的職責不同，雖然無法影響具體的地方事務，但是可以在聯邦層面發揮更大的影響力；她表示，如果當選，將推動聯邦政府加大對紐約市政府樓 的投資，「過去幾十年來聯邦政府一直在減少對公共房屋的投資，而我們不少亞裔民眾都住在政府樓，尤其是老年人和小家庭；我的辦公室經常收到政府樓相關投訴，例如牆壁發霉、沒有暖氣、沒有熱水，改善住房是需要馬上解決的問題。」