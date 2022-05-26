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州參議員卡范納訪美東聯成公所

記者張晨／紐約報導
州參議員卡范納(講話者)在聯成公所表示，若成功連任，將把治安和居民基本生活福祉放在首位。(記者張晨/攝影)
州參議員卡范納(講話者)在聯成公所表示，若成功連任，將把治安和居民基本生活福祉放在首位。(記者張晨/攝影)

代表曼哈頓華埠和下東城等社區，正在尋求連任的州參議員卡范納(Brian Kavanagh)，25日拜訪美東聯成公所，表示若成功連任，將推動控槍、解決住房問題；將治安和居民基本生活福祉放在首位。

影音來源：記者張晨

卡范納表示，他在參議會任職時間長，經驗豐富，之所以仍然選擇競選連任，是因為他認為紐約州仍是自己最好的平台；若連任成功，將繼續致力解決住房問題，尤其是遊民問題，應該通過增加永久性住房來解決遊民問題，而非新建遊民所。

對於公共治安以及最近槍枝暴力橫行的問題，卡范納則表示，紐約州已經開始收緊購槍政策，他也堅決支持州長霍楚將購買AR-15自動步槍的年齡限制從18歲提升至21歲。

「孩子們已經成了該問題無辜受害者，提高購槍年齡是必須要推動的事。」他說，不僅如此，更要將安全宣導向青少年甚至更低年齡層推進。

卡范納從政已16年，他在2017年當選紐約州第26選區參議員，擔任議會「住宅建設與社區發展委員會」的主席，提案著重公平住房、保護租戶權益、建設可負擔住房來安置遊民；且近日同黨對手、州眾議員牛毓琳(Yuh-Line Niou)改為競選國會眾議員，外界預計卡范納連任機會極大。

聯成公所主席梁漢本表示，打擊犯罪並讓紐約和華埠儘快從疫情中復甦，會是影響選民投下神聖一票的首要議題。

遊民 紐約州 華埠

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