戴加多宣誓就任紐約副州長

戴加多(右一)25日在州長霍楚(左一)的注視下宣誓就任副州長。（州長辦公室提供）

紐約州 前國會眾議員戴加多(Antonio Delgado)25日在州長霍楚 (Kathy Hochul)的注視下宣誓就任紐約州副州長，接替被控選舉賄賂被而辭職的前副州長本傑明(Brian Benjamin)，他將與霍楚搭檔出戰正副州長的競選。

霍楚本月初提名戴加多接任副州長；戴加多在就職儀式上說，「我們的政客已經太多，真正缺乏的是公僕；作為領導者，我們需要傾聽民眾呼聲並努力工作、找到社會共識、提高效率；無論人們是否同意，這都是我對紐約民眾的承諾。」

45歲的戴加多畢業於哈佛大學法學院，他2018年以5%的優勢擊敗共和黨候選人法索(Jon Faso)，當選紐約州第19選區國會眾議員，是紐約上州 首位有色人種國會議員；他是西非島國佛得角後裔，自認身兼非洲裔和西語裔雙重身分，早年曾在紐約市擔任律師，是上州首位進入國會的有色人種議員，在國會擔任商品交易、能源、信貸小組委員會主席，被認為是民主黨溫和派。

霍楚表示，他和戴加多在何為人民公僕上的觀點相同，「人民公僕應該是好的傾聽者，而且不只是被動聆聽民眾的擔憂，而且要將解決這些擔憂轉化成實際行動，這才是人民公僕證明自己、達到最大效用的時刻。」

就任副州長意味著戴加多辭任國會議員，他所在的選區將直接在8月23日舉行特別選舉，選出遞補人選，而同時該選區還將舉行下任國會議員的初選。

戴加多將在6月28日的民主黨副州長初選中面對其他副州長參選人，包括前市議員、蘇奧齊(Tom Suozzi)的副手雷娜(Diana Reyna)和社會活動人士、威廉姆斯(Jumaane Williams)的副手阿奇拉(Ana Maria Archila)。