白思豪參選國會議員 負債累累被查

前市長白思豪 (Bill de Blasio)日前宣布競選國會議員，但他積欠納稅人、律師事務所及政治顧問數萬元，正面臨聯邦調查，市長任內近60萬元政治獻金餘款被令不得動用。

白思豪宣布競選重畫後的第十選區國會議員，範圍包括曼哈頓華埠 ，他慣於越過道德界限籌款而頻遭調查、擅長向與市政廳大手筆交易的商界募款等作為，再引矚目。

白思豪近日通過被歸類為「試水溫」的委員會New Yorkers for Our Neighborhoods募款，相關細節本來不須披露，但聯邦選舉委員會(FEC)最新規定，試水溫的潛在候選人須追蹤其委員會所有募款與常規候選人受相同規範。

白思豪募款前科累累，曾多次不顧法令越界，有時還罔顧紐約州 和聯邦規範，以個人名義向積極尋求市政廳協助的大財主募款；聯邦法禁止他從企業和聯邦包商籌資。

2018年10月，白思豪被發現違反城市道德規範，向正在尋求政府批准計畫的若干開發商募款，2020 年競選總統時更放手越界，被三度發現其競選款項收支不合規。

接下來， 白思豪募款須從頭開始；儘管截至3月底，他的帳戶仍有競選州長募款餘額58萬8000元，但聯邦禁止將非聯邦競選募得的資金轉移至聯邦競選，須先退還再重新募款。

此外，白思豪債務纏身，欠律師事務所Kramer Levin約45萬元、欠政治顧問22餘萬元、競選總統時欠納稅人30餘萬元。

白思豪依舊天不怕地不怕，仍向財力雄厚的富人募款，其中不乏有求於他協助的企業。