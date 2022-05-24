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戴加多明就任副州長

記者胡聲橋／紐約報導
戴加多訂於25日就任紐約州副州長。(取自戴加多推特)
戴加多訂於25日就任紐約州副州長。(取自戴加多推特)

民主黨人戴加多(Antonio Delgado)訂於25日(周三)宣誓就任紐約州副州長；他將取代4月因受賄罪和欺詐罪指控而辭職的前副州長本傑明(Brian Benjamin)；自2019年以來，戴加多一直擔任國會眾議員，代表哈德遜河谷國會選區。

州長霍楚(Kathy Hochul)稱讚德加多是一位了不起的領導人和公務員，他有在紐約州工作的優秀紀錄；作為副州長，他將是值得信賴的合作夥伴；霍楚期待在教育、可負擔住房、經濟發展和基礎設施等關鍵問題上，與德加多一起工作。

德加多說，他很榮幸能在國會服務，為選民抗爭，為他們拿出成果；現在，他已經准備好把多年的經驗和聯繫民眾的能力用於整個紐約州。紐約州需要一名有經驗和能辦成事的領導人，他很願意擔任副州長這一職務，為改善紐約人的生活不懈工作。

戴加多2018年擊敗爭取連任的共和黨人法索(John Faso)，贏得哈德遜河谷地區的國會席位，成為第一個代表上州的非洲裔和西語裔國會眾議員；戴他畢業於哈佛大學法學院，在紐約市當律師前曾是說唱藝人，為了競選國會席位而從新澤西州搬到上州。

因為紐約州很快就將迎來州長和副州長選舉，戴加多剛上任，就要開始準備民主黨的副州長預選；他的競爭對手包括活動人士阿奇拉(Ana Maria Archila)和前紐約市議員雷娜(Diana Reyna)。

德加多的國會席位將通過8月23日的特別選舉補選產生，與紐約州國會眾議員和州參議員的初選同一天進行。

紐約州 眾議員 紐約市

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