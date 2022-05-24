林凱倫選皇后區民事法官 維樂貴絲背書

國會眾議員維樂貴絲23日在曼哈頓紐約中華公所舉行記者會，宣布背書華裔法官林凱倫競選皇后區民事法庭法官。（記者和釗宇／攝影）

國會眾議員維樂貴絲(Nydia Velázquez)23日在曼哈頓紐約中華公所舉行記者會，宣布背書華裔 法官林凱倫(Karen Lin)競選皇后區 民事法庭法官；如果當選，她將成為皇后區首位華裔女性民事法官。

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維樂貴絲表示，很榮幸支持林凱倫競選，「這對我和社區來說都很重要，我們應該選擇能夠代表社區的人擔任法官；現在亞裔 社區經歷困難，尤其是面對社會上的仇恨亞裔氣氛，看到自己族裔的人坐在法官位置上非常重要，林凱倫是最佳人選；亞裔社區應該展現出力量，我會確保皇后區的西語裔投票支持她，她將成為皇后區首個亞裔及女性民事法官。」

三歲時隨父母及哥哥移民美國的林凱倫，先後在皇后區法拉盛、傑克森高地(Jackson Heights)以及貝賽(Bayside)居住，就讀水牛城紐約州立大學(SUNY at Buffalo)以及布碌崙(布魯克林)法學院，曾任紐約州高等法院法庭律師、遺囑檢驗法院(Surrogate's Court)聆訊官以及紐約民事房屋法庭法官，有25年的司法工作經驗及17年的法院工作經驗。

林凱倫表示，法庭其實讓很多人感到害怕，「他們不知道應該做什麼，也不知道流程，對英語不好的移民來說更是如此；但如果我坐在法官位置上，他們看到我就會感到放鬆，我會幫助他們了解流程、知道自己的權利、在法庭如何行事，給民眾更多被聆聽的機會。」

民主黨州眾議員第65選區領袖于金山表示，現在許多華裔從事法律工作，但是擔任法官的華裔太少；「如果當選，林凱倫將創造歷史，繼曼哈頓之後，成為皇后區首位亞裔民事法官。」

中華公所主席曾偉康說，「我們很高興看到政府和司法機構的多元化，讓我們亞裔有更多代表權，尤其是在疫情之後、仇恨亞裔犯罪猖獗之際。」