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自認布碌崙拜登 亞當斯想選總統

編譯孫梁／綜合23日電
市長亞當斯可能在拜登總統不尋求連任的前提下參選總統。(市長辦公室提供)
市長亞當斯可能在拜登總統不尋求連任的前提下參選總統。(市長辦公室提供)

如果拜登總統決定2024年不競選連任，紐約市亞當斯可能考慮參選總統；消息人士說，曾任布碌崙區長的亞當斯自稱爲「布碌崙的拜登」，他多次表示過有興趣進軍白宮，並認為可能會贏。

但如果競選總統，亞當斯的命運恐與白思豪、彭博和朱利安尼等前任一樣：沒有一個紐約市長入主過白宮。

一位接近市長的人士說：「亞當斯多次跟我提過，他有一個競選全國職位的平台，紐約就是2024年參選總統的平台，而且是勝選的平台。亞當斯還認為，國家向左走得太遠。」

布碌崙一位民主黨人士也表示，在亞當斯競選總統上，他的顧問英格麗·路易斯-馬丁(Ingrid Lewis-Martin)將發揮關鍵作用，如果79歲的拜登不競選連任，那麼亞當斯的砝碼將押在競選總統上。

亞當斯上任五個月來，在經濟和社會議題上避免採取進步派和極端立場，受到民主黨中間派和保守派的歡迎。

亞當斯最近在全國各地露面，包括出席加州比華利山莊的全球會議和邁阿密的加密貨幣大會，以及與芝加哥市長共同參加限槍集會，似乎給人以國家領導人的形象。

拜登是美國史上最年長的總統，上任一年半被批評爲決策受到認知錯誤的影響；拜登2020年大選前多次表示只任一屆總統，但目前民主黨內沒有明顯的人選可接替他，而副總統賀錦麗的支持率低迷，拜登表示2024年將競選連任。

不過亞當斯的顧問蒂斯(Evan Thies)認為亞當斯競選總統是謠傳，「他從沒與任何人談過競選總統，而是將100%的精力放在降低犯罪、改善經濟和紐約市回歸正常上。」

亞當斯上任後面臨犯罪率升高的問題，全市五區的暴力犯罪上升40%，街道的凶殺、刺傷和槍枝暴力猖獗。亞當斯本月初出席大都會藝術博物館的慈善舞會時，無奈地身穿寫有「制止槍枝暴力」的禮服。

儘管亞當斯表示有信心打擊犯罪，而且將他面臨的一系列問題歸咎於前任白思豪，但紐約市民對他的信任降低，市民最關心的問題是犯罪升高居榜首，其次爲可負擔住房和無家可歸問題。

亞當斯 拜登 紐約市

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