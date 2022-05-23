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聯合民主黨 支持卡范納連任州參議員

記者和釗宇／紐約報導
卡范納(左四)此前最大的競爭對手、華裔州眾議員牛毓琳已決定參選國會議員，預計卡范納將以較大優勢連任。（記者和釗宇／攝影）
卡范納(左四)此前最大的競爭對手、華裔州眾議員牛毓琳已決定參選國會議員，預計卡范納將以較大優勢連任。（記者和釗宇／攝影）

聯合民主黨(UDO)22日在華埠孔子大廈舉行集會，民主黨州眾議員第65選區領袖于金山、聯合民主黨主席司徒仲菁宣布背書州參議員卡范納(Brian Kavanagh)競選連任。

此前民主黨出台的州參議員選區地圖被判違憲，由法庭委託製作的選區地圖上周定案，14街以南的曼哈頓下城被畫作州參議員第27選區，該選區亞裔選民占23.8%，白人占51.5%，西語裔占15.4%，非洲裔占5.2%；卡范納此前最大的競爭對手、華裔州眾議員牛毓琳已決定參選國會眾議員，預計卡范納將以較大優勢連任。

于金山表示，卡范納2017年擔任州參議員以來成就顯著，疫情以來深入社區分發防疫物資，「我確定卡范納能夠繼續很好的服務社區；從目前的形勢看，卡范納不僅能贏，而且將大勝連任。」

司徒仲菁則表示，聯合民主黨很榮幸背書卡范納；他說，卡范納作為州參議會住房委員會主席，「他不光關注住房問題，還有很多其他問題；過去兩年半以來華埠面臨的困難很大，我們需要有經驗、高效率的領導者，幫助社區發聲。」

卡范納表示，希望能夠繼續代表華埠社區，確保州府能夠聽見社區的聲音；「過去幾年來我們面臨疫情帶來的經濟壓力，我們不經應該確保不再發聲逼遷，同時也應該確保房租能按時繳納，這樣房東才有錢維護房屋。」

卡范納還提到華埠22日發生的地鐵槍擊案，他表示過去他一直支持打擊槍枝暴力，州府應該繼續收緊槍枝政策，確保槍枝不會流入危險分子手中，同時嚴打外州流入的非法槍枝。

聯合民主黨22日在華埠孔子大廈舉行集會，宣布背書州參議員卡范納競選連任。（記者和...
聯合民主黨22日在華埠孔子大廈舉行集會，宣布背書州參議員卡范納競選連任。（記者和釗宇／攝影）

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