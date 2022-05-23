歐德思市情咨文 籲增健保、心理健康投資

市議長歐德思(Adrienne Adams)22日在皇后區牙買加的紐約市立大學(CUNY)約克學院(York College)發表上任以來的首次市情咨文演說，呼籲市府增加健保、心理健康投資 ，關注不同族裔社區的資源分配不平等問題，並通過支持社區組織改善公共安全；她還提出，市府的新財年預算 應該增加40億元用於投資可負擔住房，這一數字比市府預算高出近一倍。

今年1月上任市議長的歐德思，是紐約市歷史上首位非洲裔市議長； 她表示，新冠疫情暴露出紐約市醫療健保資源不平衡，她呼籲增加2億5000萬元，為醫療資源不足的社區設立五個新的市立醫院社區醫療中心，並為全市33個在疫情中受傷最嚴重的社區投資300萬元，用於擴大心理健康服務，並加強心理健康服務團隊的多元化，以更好地為移民社區服務。

歐德思還提出，應當依靠增加對社區組織的支持來解決公共安全問題；歐德思表示，應在全市每區設立至少一個創傷恢復中心，支持暴力犯罪受害者恢復，支持社區組織和警方合作，主動介入解決青年暴力犯罪問題，避免刑事處罰擴大化；她表示，應在新財年預算中至少投資500萬元，支持社區組織成立仇恨犯罪預防和響應項目。

住房方面，歐德思提出應該在新財年預算中增加40億元，用於增加和保有可負擔住房，這一投資額度比市府預算高出近一倍；其中，25億元應投資給市房屋保護與開發局(Department of Housing Preservation Development，HPD)開發可負擔住房，15億元給房屋局(NYCHA)為中低收入市民提供住房。

她還表示，應優先為遊民 提供支持性住房，包括增加2840萬元投資為遊民提供1000套永久住房，此類住房建築也須給遊民提供心理健康等相關服務，並協助他們自食其力；「如果不增加可負擔住房，我們就無法解決遊民問題；支持性住房應該越來越多地發揮作用，成為幫助遊民、心理健康問題人士和出獄人員的有效工具。」