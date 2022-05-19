卡范納訪中華公所 將助遊民解決住房

州參議員卡范納(左二)18日拜訪紐約中華公所，闡述政見。(記者和釗宇/攝影)

代表曼哈頓華埠 和下東城等社區的州參議員卡范納(Brian Kavanagh)18日拜訪紐約中華公所，表示若成功連任，將致力解決住房問題，為遊民 修建更多永久性房屋；華埠監獄 問題，卡范納支持關閉雷克島監獄，但反對拆除現有監獄新建，表示市府應充分聽取社區意見，在原有建築上改建。

卡范納目前擔任州參議會住房委員會主席；他說，連任成功後將繼續致力解決住房問題，尤其是遊民問題，應該通過增加永久性住房來解決遊民問題，而非新建遊民所。

在公共安全議題，卡范納支持2019年的保釋金改革，認為保釋金改革並非導致犯罪率上升的根本原因；他表示，舊的保釋制度是對窮人的歧視，許多輕罪犯沒錢交保而被關押，但有錢的重罪犯卻能交保繼續自由，是否被釋放不應用錢衡量。

但卡范納也承認，對於累犯者如何設保應該給法官自由裁量權，以減少他們重複被釋放可能對社區造成的傷害；同時他也反對撤資警局，表示應該給警察應有的尊重，畢竟他們是打擊犯罪的中堅力量。

有關華埠城區監獄問題，卡范納重申支持關閉雷克島監獄，但反對拆除現有監獄設施，新建摩天監獄；他表示，市府應該重新評估新監獄的規模，重新聽取社區的意見，最好的結果是對現有監獄設施進行改建。

中華公所主席曾偉康表示，目前針對亞裔的仇恨犯罪嚴重，他感謝卡范納關注公共安全問題並一直支持警局、反對仇恨犯罪，希望未來能繼續為社區發聲。

此前州議會出台的選區重畫地圖被判違憲，由法庭出台的選區重畫草案將14街以南的曼哈頓畫為州參議員第27選區，卡范納在草案出台後第一時間表態將代表該選區競選連任，而此前計畫競爭這一崗位的州眾議員牛毓琳則在認真考慮競選國會議員，可能讓卡范納的壓力減輕。

選區畫分將在20日定案，卡范納表示，他會繼續關注選區畫分情況和牛毓琳的動向；他表示，相比牛毓琳，他在參議會任職時間更長，經驗更豐富，也更能勝任；卡范納表示，之所以仍然選擇競選連任，是因為他認為紐約州仍是自己最好的平台，他表示，「增加住房、解決遊民問題，對我來說是更大的挑戰。」