我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

麻州通報美國今年首例「猴痘」感染 患者曾赴加拿大

特斯拉遭史坦普ESG指數除名 馬斯克痛批騙局一場

卡范納訪中華公所 將助遊民解決住房

記者和釗宇／紐約報導
州參議員卡范納(左二)18日拜訪紐約中華公所，闡述政見。(記者和釗宇/攝影)
州參議員卡范納(左二)18日拜訪紐約中華公所，闡述政見。(記者和釗宇/攝影)

代表曼哈頓華埠和下東城等社區的州參議員卡范納(Brian Kavanagh)18日拜訪紐約中華公所，表示若成功連任，將致力解決住房問題，為遊民修建更多永久性房屋；華埠監獄問題，卡范納支持關閉雷克島監獄，但反對拆除現有監獄新建，表示市府應充分聽取社區意見，在原有建築上改建。

卡范納目前擔任州參議會住房委員會主席；他說，連任成功後將繼續致力解決住房問題，尤其是遊民問題，應該通過增加永久性住房來解決遊民問題，而非新建遊民所。

在公共安全議題，卡范納支持2019年的保釋金改革，認為保釋金改革並非導致犯罪率上升的根本原因；他表示，舊的保釋制度是對窮人的歧視，許多輕罪犯沒錢交保而被關押，但有錢的重罪犯卻能交保繼續自由，是否被釋放不應用錢衡量。

但卡范納也承認，對於累犯者如何設保應該給法官自由裁量權，以減少他們重複被釋放可能對社區造成的傷害；同時他也反對撤資警局，表示應該給警察應有的尊重，畢竟他們是打擊犯罪的中堅力量。

有關華埠城區監獄問題，卡范納重申支持關閉雷克島監獄，但反對拆除現有監獄設施，新建摩天監獄；他表示，市府應該重新評估新監獄的規模，重新聽取社區的意見，最好的結果是對現有監獄設施進行改建。

中華公所主席曾偉康表示，目前針對亞裔的仇恨犯罪嚴重，他感謝卡范納關注公共安全問題並一直支持警局、反對仇恨犯罪，希望未來能繼續為社區發聲。

此前州議會出台的選區重畫地圖被判違憲，由法庭出台的選區重畫草案將14街以南的曼哈頓畫為州參議員第27選區，卡范納在草案出台後第一時間表態將代表該選區競選連任，而此前計畫競爭這一崗位的州眾議員牛毓琳則在認真考慮競選國會議員，可能讓卡范納的壓力減輕。

選區畫分將在20日定案，卡范納表示，他會繼續關注選區畫分情況和牛毓琳的動向；他表示，相比牛毓琳，他在參議會任職時間更長，經驗更豐富，也更能勝任；卡范納表示，之所以仍然選擇競選連任，是因為他認為紐約州仍是自己最好的平台，他表示，「增加住房、解決遊民問題，對我來說是更大的挑戰。」

卡范納表示如果連任，將致力於解決紐約的住房問題，為遊民修建更多永久性房屋。(記者...
卡范納表示如果連任，將致力於解決紐約的住房問題，為遊民修建更多永久性房屋。(記者和釗宇/攝影)
州參議員卡范納(左四)18日拜訪紐約中華公所，闡述政見。(記者和釗宇/攝影)
州參議員卡范納(左四)18日拜訪紐約中華公所，闡述政見。(記者和釗宇/攝影)

監獄 遊民 華埠

上一則

慶祝亞太裔傳統月 亞當斯表彰傑出人士

下一則

霍楚簽令成立反恐辦 監控社媒防極端分子

延伸閱讀

華埠所在選區國會議員 白思豪、牛毓琳都想參選

華埠所在選區國會議員 白思豪、牛毓琳都想參選
皇后區第7社委會單身遊民所啟用 全市39遊民所地點考察中

皇后區第7社委會單身遊民所啟用 全市39遊民所地點考察中
市府力推平均分配 法拉盛將建更多遊民所

市府力推平均分配 法拉盛將建更多遊民所

紐約州議會通過友台決議 挺台參與世衛

紐約州議會通過友台決議 挺台參與世衛
紐約州議會通過友台決議 挺台參與世衛

紐約州議會通過友台決議 挺台參與世衛

熱門新聞

受害人之一張東旭(右)向朱立創訴說情況。(記者鄭怡嫣/攝影)

銀行存款被盜領 紐約華人損失十幾萬

2022-05-11 11:57
布碌崙4月12日地鐵槍擊案中的受害學生葉卓軒，左腿被擊中，流血不止。(讀者提供)

紐約布魯克林地鐵槍擊案／兒恐殘疾 華裔母親求援

2022-05-13 07:44
紐約市16日下午到傍晚將出現強風暴天氣。(NBC截圖)

暴風雨今天下午襲紐約 或有冰雹、龍捲風

2022-05-16 13:00
4嫌犯17日下午在皇后區一個地鐵站搶劫乘務員。(市警局提供)

4男聯手搶劫紐約地鐵乘務員 遭警通緝

2022-05-18 13:16
案發地點。（取自谷歌地圖）

17歲男高中生 紐約皇后區中餐館外被射傷

2022-05-11 16:02
一名在2013年透過申請政治庇護獲得綠卡的華女，由於當時委託的移民律師涉嫌移民詐欺，該華女政庇身分的正當性也同樣遭到當局懷疑。(記者顏嘉瑩/攝影)

律師涉移民詐欺 華女遭受牽連

2022-05-16 10:25

超人氣

更多 >
周文偉作案前寄七冊日記 本報交警方處理

周文偉作案前寄七冊日記 本報交警方處理
零售商示警通膨 道指重挫1165點

零售商示警通膨 道指重挫1165點
南加教會槍擊案╱周嫌當保全 檢：他想殺所有人炸教會

南加教會槍擊案╱周嫌當保全 檢：他想殺所有人炸教會
一洲焦點／東航空難是人為？全力譴責加州台灣教會槍案

一洲焦點／東航空難是人為？全力譴責加州台灣教會槍案
4男聯手搶劫紐約地鐵乘務員 遭警通緝

4男聯手搶劫紐約地鐵乘務員 遭警通緝