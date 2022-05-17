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州眾議員選區地圖 又挨告

記者和釗宇／紐約報導
州眾議會選區重畫地圖再遭提訴。（美聯社）
州眾議會選區重畫地圖再遭提訴。（美聯社）

此前州高等法院允許州議會出台的州眾議員選區重畫地圖繼續使用，然而一個由兩黨成員組成的政治團體16日提訴，希望法庭裁決州眾議會選區重畫地圖違憲；目前距離州眾議員初選僅剩一個多月，法庭裁決時間緊迫。

此項訴訟由共和黨活動家瓦克斯(Gavin Wax)、民主黨人格林堡(Gary Greenberg)及民主黨州長參選人尼克爾斯(Paul Nichols)發起；格林堡表示，民主的基礎之一就是公平選舉，「州議會和州長按照他們的議員重畫選區，但這樣做違憲；選民應該得到合憲的選區，因此應當把所有初選都放在同一日，並且按照憲法要求重畫所有選區，確保選舉的公平和競爭性。」

州上訴法院上月曾裁決州參議員、國會議員選區重畫地圖違憲，但未觸及州眾議員選區，因為提訴的共和黨人未將州眾議員選區納入訴訟；但反對者認為，州眾議員選區和州參議員、國會議員選區重畫流程一樣，因此也屬於違憲，應該重畫。

州眾議員選區重畫地圖此前就遭到共和黨團體提訴，但遭到法庭駁回；州高等法院法官麥卡利斯特(Patrick McAllister)此前表示，雖然州眾議員選區地圖的製作流程仍然是違憲的，但考慮到距離6月初選時間已經太近，法庭和各相關方的工作壓力會不堪重負，而且兩黨反對，因此裁決繼續有效，州眾議員和正副州長初選仍將於6月28日舉行。

眾議員 共和黨 民主黨

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