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區塊鏈存政府文件 亞當斯首度表支持

編譯周芳苑／綜合16日電
亞當斯表示，紐約市未來將使用區塊鍊存儲契約證書、處理出生證明或其他紀錄。(市長辦公室提供)
亞當斯表示，紐約市未來將使用區塊鍊存儲契約證書、處理出生證明或其他紀錄。(市長辦公室提供)

市長亞當斯(Eric Adams)16日聲稱，藉助加密「區塊鏈」(blockchain)存儲出生證明、財產契約和其他政府文件，是未來之路。

亞當斯當日在曼哈頓舉辦的區塊鏈數位證券頂級峰會SecurityTokenSummit演講時發表以上言論，他說， 擁有並使用區塊鏈查看契約證書、處理出生證明或其他紀錄，都是未來的趨勢。

支持亞當斯所提想法的人認為，以類似非同質化代幣(NFT, Non-Fungible Token)的方式將政府文件存儲在數位分類帳上，可減少行政管理成本、降低詐欺。

近年來，伊利諾州庫克縣(Cook County)、佛蒙特州南伯靈頓(South Burlington)在內的其他城市已將區塊鏈應用於財產契約；據地方媒體報導，一家巴西醫院2019年與科技業者IBM 合作，將新生兒出生證明存放於區塊鏈。

亞當斯向來推廣加密貨幣及相關技術，16日首度表態支持將政府文件存放於區塊鏈；他說，政府若停滯不前、無法在企業和政府間建立夥伴關係，將無法解決很多問題。

亞當斯今年 1 、2 月將前三份市長薪資轉換為比特幣(bitcoin)和以太坊(Ethereum)，以超越邁阿密市長；目前加密貨幣崩盤，亞當斯投資報酬為負數；今年到目前為止比特幣下跌38%，以太坊下跌46%。

亞當斯發言人萊維(Fabien Levy)拒絕透露市長是否在崩盤前出售加密貨幣投資。

上周大規模崩盤，加密貨幣數十億元投資價值蒸發；區塊鏈峰會就在大崩盤後幾天舉行，入場費2000元，與會者一邊享用美食，一邊緊張談論全球第三大穩定幣TerraUSD崩盤。

亞當斯向齊聚一堂的加密狂熱者保證，「金融科技(Fintech)、區塊鏈、加密貨幣(crypto)將繼續存在。」，他有意將紐約市打造成為區塊鏈和加密貨幣的中心。

亞當斯 貨幣 投資

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