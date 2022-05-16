布碌崙參選人 政論會各抒己見

州眾議員白彼得(左)和共和黨挑戰者鄭永佳(右)在政論會上發言。(記者胡聲橋/攝影)

由無黨派政治團體亞潮聯盟(Asian Wave Alliance)舉行的布碌崙公職參選人政論會，15日在布碌崙8大道華社舉行；來自當地的競選國會議員、州參議員和州眾議員 的多位參選人闡述了政見，並對亞裔社區關注議題發表觀點，力爭華社選民的支持。

會議伊始，由競選連任的民主黨州眾議員白彼得(Peter Abbate)與其共和黨挑戰者鄭永佳(Lester Chang)介紹政見；在位35年的白彼得說，他努力為選區的公立學校籌集資金，並確保保留特殊高中入學考試(SHSAT)和天才班(G&T Program)；此外，他今年在州眾議會與同僚一道，成功增加對罪犯的限制，並確保他們須繳納保釋金。

鄭永佳說，他是一名在美國海軍服役過23年的老兵，也是一名阿富汗戰爭老兵；紐約市的核心價值一直在惡化，是他競選的原因，這包括犯罪激增、特殊高中入學考試面臨被取消的威脅、以及尚未解決的無家可歸者安置問題等。

鄭永佳希望將來在雷克島(Rikers Island)監獄 建造過渡性的遊民收容所，而不是讓它建在華人社區；針對保釋改革等犯罪問題，他希望保持雷克島監獄，而非正在進行的社區監獄，並讓三度被捕的罪犯在沒有現金交保的情況下必須坐牢；在談及市府對於公校控制權的問題時，鄭永佳說，他不支持市長擁有公校控制權。

爭取連任的州眾議員寇頓(William Colton)對亞裔細分法案提出看法；他說，越是關注人與人之間的差異，就越會陷入危險的境地，所以他會力爭改變立法；針對疫情期間養老院的眾多民眾染疫身亡，寇頓說，療養院 系統發生的事情令人髮指，當局需要對整個療養院系統進行調查，無論是否有疫情，都要讓療養院的經營者達到最嚴格的護理標準。

出席本次論壇的參選人還包括尋求連任的國會眾議員瑪麗奧（Nicole Malliotakis），第十國會選區參選人韓丹白寧(Benine Hamdan)和羅賓遜(Brian Robinson)等。