我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英媒爆習近平罹患腦動脈瘤 消息遭中國網管刪除

俄軍進度落後 英國防部：可能已失去三分之一入侵部隊

布碌崙參選人 政論會各抒己見

記者胡聲橋／紐約報導
州眾議員白彼得(左)和共和黨挑戰者鄭永佳(右)在政論會上發言。(記者胡聲橋/攝影)
州眾議員白彼得(左)和共和黨挑戰者鄭永佳(右)在政論會上發言。(記者胡聲橋/攝影)

由無黨派政治團體亞潮聯盟(Asian Wave Alliance)舉行的布碌崙公職參選人政論會，15日在布碌崙8大道華社舉行；來自當地的競選國會議員、州參議員和州眾議員的多位參選人闡述了政見，並對亞裔社區關注議題發表觀點，力爭華社選民的支持。

會議伊始，由競選連任的民主黨州眾議員白彼得(Peter Abbate)與其共和黨挑戰者鄭永佳(Lester Chang)介紹政見；在位35年的白彼得說，他努力為選區的公立學校籌集資金，並確保保留特殊高中入學考試(SHSAT)和天才班(G&T Program)；此外，他今年在州眾議會與同僚一道，成功增加對罪犯的限制，並確保他們須繳納保釋金。

鄭永佳說，他是一名在美國海軍服役過23年的老兵，也是一名阿富汗戰爭老兵；紐約市的核心價值一直在惡化，是他競選的原因，這包括犯罪激增、特殊高中入學考試面臨被取消的威脅、以及尚未解決的無家可歸者安置問題等。

鄭永佳希望將來在雷克島(Rikers Island)監獄建造過渡性的遊民收容所，而不是讓它建在華人社區；針對保釋改革等犯罪問題，他希望保持雷克島監獄，而非正在進行的社區監獄，並讓三度被捕的罪犯在沒有現金交保的情況下必須坐牢；在談及市府對於公校控制權的問題時，鄭永佳說，他不支持市長擁有公校控制權。

爭取連任的州眾議員寇頓(William Colton)對亞裔細分法案提出看法；他說，越是關注人與人之間的差異，就越會陷入危險的境地，所以他會力爭改變立法；針對疫情期間養老院的眾多民眾染疫身亡，寇頓說，療養院系統發生的事情令人髮指，當局需要對整個療養院系統進行調查，無論是否有疫情，都要讓療養院的經營者達到最嚴格的護理標準。

出席本次論壇的參選人還包括尋求連任的國會眾議員瑪麗奧（Nicole Malliotakis），第十國會選區參選人韓丹白寧(Benine Hamdan)和羅賓遜(Brian Robinson)等。

眾議員 監獄 療養院

上一則

律師涉移民詐欺 華女遭受牽連

下一則

紐約市府 重啟商業招牌、擋土牆無處罰檢查

延伸閱讀

眾議員瑪麗奧挺紐約警 爭到290萬聯邦款添裝備

眾議員瑪麗奧挺紐約警 爭到290萬聯邦款添裝備
亞太裔預算 社區小機構要分杯羹

亞太裔預算 社區小機構要分杯羹
紐約布碌崙8大道火災戶 返家居住恐需等上好幾年

紐約布碌崙8大道火災戶 返家居住恐需等上好幾年
社區齊伸手 共同幫助8大道火災受災戶

社區齊伸手 共同幫助8大道火災受災戶
容杏春路祭 華社籲立法管理電單車

容杏春路祭 華社籲立法管理電單車

熱門新聞

受害人之一張東旭(右)向朱立創訴說情況。(記者鄭怡嫣/攝影)

銀行存款被盜領 紐約華人損失十幾萬

2022-05-11 11:57
布碌崙4月12日地鐵槍擊案中的受害學生葉卓軒，左腿被擊中，流血不止。(讀者提供)

紐約布魯克林地鐵槍擊案／兒恐殘疾 華裔母親求援

2022-05-13 07:44
案發地點。（取自谷歌地圖）

17歲男高中生 紐約皇后區中餐館外被射傷

2022-05-11 16:02
四分之一華裔血統的阿里提起訴訟，稱市警對亞裔的偏見阻礙警員晉升。(市警提供)

亞裔退休警官興訟 控局長歧視…阿里有1/4華裔血統

2022-05-14 07:41
胡桃里音樂酒館成為了中國留學生回憶故鄉都市生活的所在。（取自胡桃里Instagram）

曼哈頓「新派中餐廳」正流行 中國菜也能吃得時尚

2022-05-06 02:05
紐約市吸食大麻的環境寬鬆，允許吸菸的地方都可吸食大麻；圖為在曼哈頓華盛頓廣場，大麻吸食者一起吞雲吐霧。(歐新社)

合法化亂象 前紐約市長朱利安尼：紐約大麻黃金時代的漏洞

2022-05-15 07:44

超人氣

更多 >
南加橙縣教堂槍擊 1死5傷皆台灣人 兇手疑似台人

南加橙縣教堂槍擊 1死5傷皆台灣人 兇手疑似台人
水牛城超市槍擊案／保安駁火被殺 死者來不及躲櫃台

水牛城超市槍擊案／保安駁火被殺 死者來不及躲櫃台
自稱「中國台灣鄒族」 田麗：台灣必須是中國的

自稱「中國台灣鄒族」 田麗：台灣必須是中國的
女星楊繡惠突拋震撼彈 放閃白雲「我們在一起了」

女星楊繡惠突拋震撼彈 放閃白雲「我們在一起了」
南加槍擊案 台駐洛杉磯辦事處：槍手與傷亡全是台灣人

南加槍擊案 台駐洛杉磯辦事處：槍手與傷亡全是台灣人