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亞當斯犒賞盟友 顧雅明年薪20萬

記者和釗宇／紐約報導
亞當斯(右)上任後，已任命包括羅格貴茲(左)在內的十名競選時支持自己的前市議員擔任高官。（市長辦公室提供）
亞當斯(右)上任後，已任命包括羅格貴茲(左)在內的十名競選時支持自己的前市議員擔任高官。（市長辦公室提供）

市長亞當斯(Eric Adams)上任已超四個月，而對於支持他競選的政治盟友，新市長已經論功行賞，包括包括華裔前市議員顧雅明在內的十名支持他的前市議員，都已被任命為市府高級官員，薪資較市議員時期大幅上漲。

紐約郵報報導，亞當斯為政治盟友提供的職位包括四個市局局長以及多個市府顧問職位；民主黨資深政治策士申科夫(Hank Sheinkopf)表示，這些政治盟友對亞當斯在市長初選中脫穎而出起到重要作用，雖然新市長上任後用高官厚祿投桃報李也屬正常現象，但對亞當斯是否過於任人唯親的擔憂也在增加，而且這些人是否能勝任新職位也有疑問，「對十個人論功行賞看起來已經太多，讓亞當斯政府更像是政治招聘會。」

其中，擔任現職局長的市議員漲薪最多，從市議員時期的年薪14萬8500元一躍增至局長級的22萬元以上；這些前市議員包括擴交通局長羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)、市都市規畫局總監葛羅尼克(Dan Garodnick)、樓宇局局長烏爾里希(Eric Ulrich)、文化事務局局長康博(Laurie Cumbo)。

還有六名前市議員在市長辦公室任顧問和副局長等職位，卡布雷拉(Fernando Cabrera)任信仰與社區夥伴關係辦公室高級顧問，曾擔任史泰登島區長的奧多(James Oddo)出任副市長喬西(Meera Joshi)的幕僚長，崔馬克(Mark Treyger)擔任市長高級教育顧問，瓦隆(Paul Vallone)擔任退伍軍人服務局副局長，迪亞茲(Darma Diaz)擔任遊民服務局助理副局長，以上職位的年薪均在20萬元左右。

其中，顧雅明擔任主管公共安全的副市長班克斯(Philip Banks)的高級顧問，年薪20萬1000元；對此，前共和黨市長候選人史里華(Curtis Sliwa)表示，現在紐約市犯罪飆漲，顧雅明的任命令人擔心，因為他認為顧雅明對公共安全管理缺乏經驗，指出其背景是藥房運營商；顧雅明未對此作出回應。

亞當斯 紐約市 史泰登島

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