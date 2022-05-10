葛謨若選州長 李修頓自認勝算大增

共和黨州長參選人李修頓說，葛謨參選會使他勝算大增。(取自李修頓推特)

紐約州長共和黨 候選人李修頓(Lee Zeldin)9日表示，如果前州長葛謨 (Andrew Cuomo)參加競選，他的勝算會大增；而前任州長霍楚 (Kathy Hochul)則說，她不會為葛謨以獨立候選人身分參選州長的可能性而感到任何焦慮。

葛謨曾表示，他對再次競選持開放態度。

李修頓在州長選舉的民意調查中領先於其他共和黨參選人，他說正考慮向前州長葛謨發出呼籲，讓他加入州長競選行列；他說，自私地講，他會邀請葛謨參選，但他又說，他並不真的希望葛謨參選，因為葛謨的醜聞意味著他已不屬於政壇，「不自私地說，葛謨應該儘可能地遠離政治。」

在8日播出的美國廣播公司的採訪中，當主持人問霍楚，想對醜聞纏身的前任州長葛謨說點什麼時，霍楚說她沒有什麼想說的，每個人都會做他們選擇做的事情。霍楚說，她為能領導紐約州感到自豪，並將繼續專注於為紐約人服務。

當前至少已有六個人宣布競選州長職位；霍楚說，「我正在努力工作，沒有人會做得比我更好，我對我的工作很有熱情」。

根據日前一項由PIX11主導的民意調查，霍楚有望成為民主黨提名人，但如果葛謨以獨立候選人身分參加競選，則有可能出現激烈的選情；這項民調顯示，如果一名普通的民主黨候選人，一名普通的共和黨候選人，以及葛謨一起參加選舉，民主黨候選人和共和黨候選人都各自獲得33%的支持率，幾乎打成平手，另外有大約16%的人將支持葛謨，18%的人仍未決定。