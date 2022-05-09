僅2成政界人士 認為霍楚、亞當斯做得不錯

政治圈內部民調顯示，只有兩成左右的政界內部人士認為紐約州長霍楚(前右一)和紐約市長亞當斯(前左二)做得不錯。(美聯社)

政治圈內部民調 顯示，只有兩成左右的政界內部人士認為紐約州長霍楚 (Kathy Hochul)和紐約市長亞當斯 (Eric Adams)做得不錯，好評率低於普通選民；不過，內部人士認為，霍楚連任州長的可能性依然很大。

City & State和競選民調機構Honan Strategy Group，本月2日至5日對近600位City & State訂閱用戶進行了訪問，這些訂戶大多在政治圈或政府工作；結果顯示，相比普通選民，政界內部人士對霍楚的正面評價更少，僅有22%的內部人士認為霍楚的工作「很好」或「不錯」，認為霍楚工作業績「平平」或「很差」的人則分別高達35%和40%。

相比之下，此前針對普通選民的錫耶納學院(Siena College)民調則顯示，有36%的選民認為霍楚做得「很好」或「不錯」，認為她工作「平平」和「很差」的選民則為30%和27%。

雖然好評下降，但霍楚的連任概率仍然很大，73%的內部人士認為她將贏得初選，遠高於其他兩名參選人、國會眾議員蘇奧齊(Tom Suozzi)和紐約市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)的4%；然而，內部人士認為普選對霍楚來說難度更大，41%的人認為霍楚將贏得普選；其中，有28%的人認為她將大勝，9%的人認為她有可能輸掉普選，另有18%的人說現在預測為時尚早。

亞當斯的情況與霍楚類似，僅有2%的內部人士認為亞當斯做得「很好」，17%的人認為「不錯」，29%的人認為表現「平平」，多達49%的人認為他表現「很差」；而相比民調機構Marist今年3月對普通選民的調查，9%的選民認為亞當斯做得「很好」，29%的選民認為「不錯」，認為表現「平平」或「很差」的選民則有37%和14%。