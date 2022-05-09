我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台確診增4萬例「遇假日被低估」 陳時中：高峰仍未到

僅2成政界人士 認為霍楚、亞當斯做得不錯

記者和釗宇／紐約報導
政治圈內部民調顯示，只有兩成左右的政界內部人士認為紐約州長霍楚(前右一)和紐約市長亞當斯(前左二)做得不錯。(美聯社)
政治圈內部民調顯示，只有兩成左右的政界內部人士認為紐約州長霍楚(前右一)和紐約市長亞當斯(前左二)做得不錯。(美聯社)

政治圈內部民調顯示，只有兩成左右的政界內部人士認為紐約州長霍楚(Kathy Hochul)和紐約市長亞當斯(Eric Adams)做得不錯，好評率低於普通選民；不過，內部人士認為，霍楚連任州長的可能性依然很大。

City & State和競選民調機構Honan Strategy Group，本月2日至5日對近600位City & State訂閱用戶進行了訪問，這些訂戶大多在政治圈或政府工作；結果顯示，相比普通選民，政界內部人士對霍楚的正面評價更少，僅有22%的內部人士認為霍楚的工作「很好」或「不錯」，認為霍楚工作業績「平平」或「很差」的人則分別高達35%和40%。

相比之下，此前針對普通選民的錫耶納學院(Siena College)民調則顯示，有36%的選民認為霍楚做得「很好」或「不錯」，認為她工作「平平」和「很差」的選民則為30%和27%。

雖然好評下降，但霍楚的連任概率仍然很大，73%的內部人士認為她將贏得初選，遠高於其他兩名參選人、國會眾議員蘇奧齊(Tom Suozzi)和紐約市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)的4%；然而，內部人士認為普選對霍楚來說難度更大，41%的人認為霍楚將贏得普選；其中，有28%的人認為她將大勝，9%的人認為她有可能輸掉普選，另有18%的人說現在預測為時尚早。

亞當斯的情況與霍楚類似，僅有2%的內部人士認為亞當斯做得「很好」，17%的人認為「不錯」，29%的人認為表現「平平」，多達49%的人認為他表現「很差」；而相比民調機構Marist今年3月對普通選民的調查，9%的選民認為亞當斯做得「很好」，29%的選民認為「不錯」，認為表現「平平」或「很差」的選民則有37%和14%。

政治圈內部民調顯示，只有兩成左右的政界內部人士認為紐約州長霍楚(左)和紐約市長亞...
政治圈內部民調顯示，只有兩成左右的政界內部人士認為紐約州長霍楚(左)和紐約市長亞當斯(右)做得不錯。(州長辦公室提供)

霍楚 亞當斯 民調

上一則

白思豪自認不受市民歡迎 籲拜登勿重蹈覆轍

下一則

州長簽署法案 禁止大學扣畢業生成績單

延伸閱讀

紐約州長霍楚新冠確診 打過嬌生和2劑補強針 尚無症狀

紐約州長霍楚新冠確診 打過嬌生和2劑補強針 尚無症狀
知情人士：格蘭街231號遊民所取消 實因勞資糾紛未解決

知情人士：格蘭街231號遊民所取消 實因勞資糾紛未解決
民調：4成紐約客憂地鐵安全 8成盼增警力

民調：4成紐約客憂地鐵安全 8成盼增警力
復甦好兆頭 金山1/3員工回辦公室 超過紐約、聖荷西

復甦好兆頭 金山1/3員工回辦公室 超過紐約、聖荷西
逾半紐約客認打擊犯罪不力 亞當斯重申兌現承諾

逾半紐約客認打擊犯罪不力 亞當斯重申兌現承諾

熱門新聞

外賣郎送的餐還倒在事發現場。(讀者提供)

紐約華人外賣郎 送餐途中遭槍殺 生前曾遭顧客威脅

2022-05-01 23:18
胡桃里音樂酒館成為了中國留學生回憶故鄉都市生活的所在。（取自胡桃里Instagram）

曼哈頓「新派中餐廳」正流行 中國菜也能吃得時尚

2022-05-06 02:05
曼哈頓華埠金滿庭酒樓建築4月30日晚突發五級大火。（讀者提供）

曼哈頓金滿庭酒樓5級大火 燃燒整夜 多名消防員受傷

2022-05-01 10:02
劉凱琳。(取自GoFundMe網站)

遭槍擊紐約華裔少女 頸部以下恐癱瘓

2022-05-02 10:48
劉玉生在華社人士的陪同下轉至曼哈頓男子遊民所居住。(沈珺提供)

疫情回國難 流落紐約法拉盛街頭華翁暫居遊民所

2022-05-04 09:35
數據顯示，紐約州新冠住院人數兩個月來首次突破2000人，過去一個月來已翻三倍。（美聯社）

紐約州新冠住院數1個月翻3倍 新一波疫情可能已到

2022-05-05 07:30

超人氣

更多 >
封面故事／機票難求、處處封城 阻斷華人回鄉路

封面故事／機票難求、處處封城 阻斷華人回鄉路
李靚蕾隔3個月再發聲 親收手寫卡片哭了

李靚蕾隔3個月再發聲 親收手寫卡片哭了
中國3所「985大學」拒絕再上國際排名

中國3所「985大學」拒絕再上國際排名
巴哈馬度假勝地傳離奇命案 3名美國人死亡

巴哈馬度假勝地傳離奇命案 3名美國人死亡
蓋茲喊「熊來了」警告利率會升到…讓全球經濟減緩

蓋茲喊「熊來了」警告利率會升到…讓全球經濟減緩