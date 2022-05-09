白思豪自認不受市民歡迎 籲拜登勿重蹈覆轍

前紐約市長白思豪承認自己在第二任期內與市民脫節，告誡拜登總統不要重蹈覆轍。(美聯社)

前紐約市 長白思豪 (Bill de Blasio)過去用叉子吃披薩，如今卻大口吃著謙虛派，他日前撰文承認自己成了紐約市最不受歡迎的市長之一，沒有與一般紐約市民站在同一立場，也未接觸受不平待遇的居民。

白思豪說自己已成為「不受歡迎」的「專家」，有足夠資格向支持率低落的拜登 總統(Joe Biden)提供建議。

白思豪擔心拜登和他犯同樣的錯，提到拜登正在處理已出現的關鍵問題，但並未向公眾展示更好的美國是什麼樣子。

白思豪自宅正在整修，暫住布碌崙昂貴旅館，他在日前出刊的「大西洋」雜誌(The Atlantic)撰文公開懺悔，異乎尋常。

白思豪在920字的文章中坦言，未能提出對未來的總體願景，這讓他與選民失去聯繫。

2021年底離開市長寶座的白思豪寫道，他2017年以三分之二高票贏得第二任市長，但去年人氣大降，他關注於個人倡議，分散了對未來總體願景的注意力。

在給總統的部分公開信中，白思豪將他的不受歡迎歸因在解決公共住房、治安和監獄改建等關鍵問題時過於冷漠。

白思豪發現，擔任市長時的做法與2013年競選期間的做法成鮮明對比，競選時他認為學前班計畫對拼命努力維持家庭生活的父母意義重大，擴大學前班 (Universal Pre-K)成為白思豪八年市長任期內的標誌性成就。

白思豪自我檢討稱，他應該與受害的公共住房居民接觸，就像早期與那些父母接觸一樣；選民需要知道你在做什麼以及你為什麼要這樣做。

白思豪在市長任期最後曾向記者坦承回答媒體提問時常令人反感，當時卻自稱擔任市長很少失誤。

白思豪警告，現任總統可能走上與他相同的路。

根據最近民調，拜登的選民支持率為35%；白思豪認為，拜登在幕後解決國內和國際危機，未能公開表達更好的美國願景，美國人希望他解決無數日常問題並管理龐大的官僚機構。