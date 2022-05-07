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紐約客談／霍楚的副州長人選 彰顯回歸中道

紐約客談

霍楚日前任命代表哈德遜河谷(Hudson Valley)地區的國會眾議員戴加多(Antonio Delgado)，代替被控賄賂而辭職的前副州長本傑明(Brian Benjamin)擔任副州長，他也將做為霍楚的搭檔競選下任副州長；雖然從膚色上看，本傑明和戴加多差別不大，但選擇戴加多，意味著霍楚開始注重吸引中間選民，進步派將進一步式微。

來自水牛城的霍楚屬於溫和派民主黨人，在接替葛謨擔任州長之初，為實現平衡、照顧進步派，她特意選擇了屬於進步派的本傑明擔任副州長；但近一年以來犯罪飆漲、民眾已經對進步派怨聲載道，正好本傑明自己不爭氣，自毀進步派前程，霍楚抓住機會借坡下驢，繼續壯大溫和派的勢力，選擇戴加多作為副州長。

霍楚的這一選擇也暴露了民主黨的危機感，畢竟過去幾年進步派已經貽害甚深，若再不收手，再加上前州長葛謨(Andrew Cuomo)在普選中出來攪局的可能性，霍楚真的有可能在普選中敗北；而且，黨內比她更溫和的蘇奧齊(Tom Suozzi)也在虎視眈眈。

選擇一位溫和派作為副手，霍楚意在吸引更多的中間選民；畢竟，進步派再討厭民主黨溫和派，也不會投票去選更右的共和黨，紐約市基本無虞；上州地區則溫和派較多，戴加多本人來自哈德遜河谷的搖擺選區，有利於吸引上州的溫和派選民，鞏固優勢。

無論如何，兩名溫和派作為最有希望的下任正副州長，對包括華裔民眾在內的中間選民來說是好事，未來可以期待去除更多進步派政策，讓紐約政治回歸中道。

（紐約客談，每周二至周六見報）

霍楚 民主黨 上州

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