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布碌崙首位西語裔區長 宣誓就職

記者胡聲橋／紐約報導
布碌崙首位西語裔區長雷諾索發表就職演講。(記者胡聲橋/攝影)
布碌崙首位西語裔區長雷諾索發表就職演講。(記者胡聲橋/攝影)

布碌崙(布魯克林)首位西語裔區長雷諾索(Antonio Reynoso)，24日下午在布碌崙區公所舉行就職典禮；雷諾索在致辭中說，他的辦公室每天都將盡其所能努力工作，讓布碌崙每位居民都獲得應得的機會；他還表示將建立真正代表所有布碌崙民眾的社區委員會，確保民眾在食物、醫療和可負擔的住房方面都有保障。

雷諾索感謝他的家人和國會眾議員維樂貴絲(Nydia Velázquez)給予他的幫助和扶持；他說他的父親作為第一代移民，為一個有數十人的大家族做出了巨大貢獻，父親數十年來的辛勤工作對他產生了極大的影響。現在布碌崙成了他的新大家庭，他要向父親學習，每天盡其所能努力工作，讓每個布碌崙居民都能獲得他們應得的機會，發揮各自的才能，這樣社會才能繁榮發展。

雷諾索說，他上任後的一個工作重點就是建立真正有代表性的所有布碌崙民眾的社區委員會；在健康方面，為解決孕產婦死亡率高的問題，他將努力幫助孕婦獲得助產士、為孕婦提供可負擔住房；他將確保民眾獲得醫療保健，讓人們獲得更健康的空氣、水和營養食品，並且為居民提供更多可負擔住房。

上百位政界人士和華社代表出席了雷諾索的就職典禮，包括前布碌崙區長馬可維茲(Marty Markowitz)、國會參議員舒默(Charles Schumer)、州檢察長詹樂霞(Letitia James)、州主計長狄拿波利(Thomas DiNapoli)、市主計長蘭德(Brad Lander)、國會議員維樂貴絲等，先後上台致辭表示祝賀。

布碌崙華人社區服務中心負責人羅添福和布碌崙亞裔民安隊隊長柳寶枝等華社代表也到場觀禮。

布碌崙首位西語裔區長雷諾索宣誓就職。(記者胡聲橋/攝影)
布碌崙首位西語裔區長雷諾索宣誓就職。(記者胡聲橋/攝影)

布碌崙 亞裔 眾議員

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