市長掃蕩遊民營地 市議會促擴大服務

市議會要求亞當斯在清除遊民營地之餘，也應擴大對遊民服務。(路透)

紐約市 議會請求市長亞當斯 (Eric Adams)在市府團隊清除遊民 營地之餘，採取更多措施幫助無家可歸的紐約居民，包括投資可負擔住房、擴大遊民服務等。

市議會高分貝呼籲，目的是希望亞當斯專注處理市議會初步預算回應的優先事項，包括投資可負擔住房、擴大遊民服務。

亞當斯聲稱，他正與市議長市議長歐德思(Adrienne Adams)合作，另一方面也為市府團隊所做的一切辯護。

亞當斯表示，市府團隊目前正在做、而且覺得有趣的是，發現很多人(遊民)認為這是一個回家與家人團聚的機會，紛紛尋找新的生活方式，取代目前這種看來不是很有尊嚴的生活。

亞當斯說，遊民議題將在最終預算中獲得解決。

亞當斯出任紐約市長後便大刀闊斧積極解決遊民問題，三月底宣布將在兩周內清理位於五大區多達180個遊民營地，不希望看到遊民在高速道路、地鐵隧道或街道角落這些不人道和危險的環境裡生活。不過亞當斯全力整肅遊民的做法遭到批評，維權人士認為當局應該提供足夠庇護所和床位才能解決實際問題。

亞當斯曾接受媒體採訪說，他要求相關機構逐街區、逐地區分析，確定遊民紮營的所在位置，而後採行計畫為這些遊民服務，並清除營地。

市議會也高度關注遊民問題，歐德思近日提到，須立即採取措施提供適當的服務和支持，使這些遊民能夠更快、更容易離開收容所，市府也需要確保外展團隊有足夠工具和靈活性，將不想入住收容所的人安置到室內，不再讓他們露宿街頭，此外還需要長期規畫，將資源轉移到永久性、可負擔住房，減少遊民人數。