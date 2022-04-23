霍楚競選州長 百餘華人背書助陣

國會眾議員孟昭文現身為霍楚競選背書。(記者張心/攝影)

現任州長霍楚 (Kathy Hochul)22日到訪皇后區 法拉盛為民主黨內州長初選拉票，獲百餘位華社領袖及民眾到場助陣；國會眾議員孟昭文 、紐約州州參議員史塔文斯基(Toby Ann Stavisky)、市議員黃敏儀等民代也現身支持。

霍楚表示，華社從始至終對自己的競選之路表以支持，「從2014年我當選副州長，再到去年成為州長，華社對我的善意和陪伴始終存在，我也感恩銘記在心。」

霍楚提到，疫情後全美激增的仇亞犯罪令人心痛，「我會和社區合作探討如何更好地保護民眾，幸運地是我們擁有孟昭文、史塔文斯基、黃敏儀等這些傑出的社區領袖，團結一心攜手同仇亞犯罪戰鬥。」

霍楚也表示，將在教育、醫療、兒童保護和基礎建設等方面投入更多預算，積極幫助社區發展，「我一定不會讓大家失望，用實際行動證明你們的選擇是正確的。」

孟昭文表示，霍楚的出現打破了紐約州女性從政的天花板，向女性展示自己的價值可以無極限；孟昭文也回憶，霍楚從擔任副州長開始，第一站就來到法拉盛，同小企業主、社區居民會面，「在皇后區的我們有時會被遺忘，但霍楚從未忘記我們，在幕後默默關心、為我們提供幫助，同我們站在一起。」

孟昭文說，當仇亞犯罪爆發時，霍楚是第一批同華社接觸，認真諮詢可以如何提供幫助的官員，「她經常問自己能為皇后區和全國的亞裔群體做些什麼，正是在她的領導下，亞裔社區獲得了前所未有的資助。」

史塔文斯基說，霍楚致力於改革、為中產階級減稅，提供教育機會，並在颶風水災襲擊皇后區時幫助群眾，「這是一個公僕的標誌，一個真正關心社區民眾的人，她作為全州的領袖，在努力實現民眾對美好生活的關切和願望。」

黃敏儀表示，紐約州需要一位為所有人打開機會之門、擁抱族裔多樣性、團結所有人的領袖，帶領全州繼續前進，「霍楚上任之際正是這個國家在遭受苦難時，但是她很快就來到我們身邊，為我提供幫助，她正是我們所需要的領袖，一位會為我們而戰的人。」

現任州長霍楚將在6月民主黨內初選中，同國會眾議員蘇奧齊(Tom Suozzi)和紐約市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)競爭，若霍楚贏得初選，11月可能與目前領跑的共和黨參選人李修頓(Lee Zeldin)對決。