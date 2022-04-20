亞當斯同意按規定公開稅表
繼上周拒絕公開個人稅表之後，市長亞當斯(Eric Adams)19日表示同意公開，但卻未承諾公開全部內容；他稱，職權公開透明是作為市長的責任，但「我並不一定非要這樣做。」
「我將毫不猶豫地公布稅務信息。」亞當斯說，「但你們記住，我不需要非得這樣做，對吧？所以這一點必須明確，但我還是會做的。」
亞當斯當日在一個不相關的記者會上回答記者提問時說出上述承諾；但在18日報稅截止日期之前，他曾不止一次被問及是否會公開私人稅表，但他都予以拒絕；但亞當斯上周表示，他將遵守市利益衝突委員會(New York Conflicts of Interest Board)的年度曝光要求。
「我會遵守任何規定，無論制定什麼規則來確保公職人員的職權透明度，我都將百分之百遵守」，他說。
然而，他卻拒絕具體說明會公布哪些稅務信息，市長發言人萊維(Fabien Levy)也拒絕提供進一步的細節。
亞當斯在上周初確診新冠後申請了延期報稅，儘管正如他自己指出的那樣，法律並不要求市長必須公布，但前任市長們將全部納稅單公開的傳統由來已久。
在亞當斯之前的前五位市長—白思豪(Bill de Blasio)、彭博(Michael Bloomberg)、朱利安尼(Rudy Giuliani)、丁勤時(David Dinkins)以及郭德華(Ed Koch)，都公布了他們的稅表。
州政府改革機構負責人勒納(Susan Lerner)批評亞當斯這一遮掩行為—「這不是記者的陷阱問題，而是紐約市民真正關心的事；市長不應該玩貓鼠遊戲，應該配合透明監察措施。」
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