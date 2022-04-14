副州長醜聞 霍楚：事先不知情

州長霍楚(右)13日表示，她對副州長本傑明(左)的賄賂醜聞，案發前一無所知。(美聯社)

州長霍楚 (Kathy Hochul)13日表示，她對副州長本傑明(Brian Benjamin)的賄賂醜聞事前一無所知，並表示正在考慮新的副州長人選，但尚未做出任何決定；消息人士說，目前已有四人在州府的考慮範圍內。

本傑明(Brian Benjamin)12日上午向聯邦法院投案後被捕，面臨賄賂(bribery)、陰謀(conspiracy)等多項控罪，過堂時概不認罪、已獲保釋，請辭副州長已經獲准；根據檢方的起訴書，本傑明在2019年到2021年間，從某房地產開發商那裡獲得了數千元的競選捐款，用於紐約市主計長競選；作為交換，本傑明憑藉自己州參議員 的身分，將5萬元的紐約州稅收金撥給該房地產開發商控制的某非營利組織。

霍楚在接受WNYC採訪時表示，儘管本傑明早有操守問題疑雲，她去年在做副州長遴選時，是根據「當時已有信息」做出的最佳決定，「很顯然，我們需要一個更好的遴選過程，對我個人而言，現在的局面讓我非常失望；這件事對我來說是個意外，很顯然本傑明無法再繼續擔任副州長。」

對於新的副州長人選，霍楚表示，現在尚未做出任何決定，有很多人選可以考慮；紐約郵報報導，知情人士說，目前的熱門人選包括州參議員、布朗士區民主黨主席貝利(Jamaal Bailey)、州參議員康莫利(Leroy Comrie)、州眾議員 克魯茲(Catalina Cruz)、州眾議員雷耶斯(Karines Reyes)等。

此前有傳聞稱，霍楚有考慮邀請前布碌崙(布魯克林)副區長、現為民主黨州長參選人蘇奧齊(Tom Suozzi)副手的雷娜(Diana Reyna)擔任副州長，但霍楚13日否認，「我從沒聽過這種傳聞。」