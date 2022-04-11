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訪長樂公會 州眾議員參選人林煜敢為亞裔講真話

記者和釗宇／紐約報導
林煜(中)呼籲民眾支持民主黨，進入民主黨內部進行改革，改善自身境遇，而不是投票給共和黨。（記者和釗宇／攝影）
林煜(中)呼籲民眾支持民主黨，進入民主黨內部進行改革，改善自身境遇，而不是投票給共和黨。（記者和釗宇／攝影）

競選布碌崙(布魯克林)第49選區州眾議員、挑戰現任白彼得(Peter Abbate)的華裔參選人林煜，10日到訪美國長樂公會；林煜表示，要解決亞裔仇恨犯罪問題，必須選出有血性的領導人大力發聲，並呼籲民眾支持民主黨，進入民主黨內部進行改革，改善自身境遇，而不是投票給共和黨。

林煜表示，目前亞裔社區面臨的最嚴重問題就是仇恨犯罪，「我特別愛講真話，現在亞裔被欺負，但州議會的三個亞裔州議員都不太敢講話，害怕得罪一些人，但如果我選上了，就會大力發聲。」

他說，「我在美國長大，脾氣比較臭，膽子比較大，難免有人覺得我講的是混蛋話，但即便我是混蛋，我也是你們的混蛋；你們被欺負了，難道需要好好先生去解決問題嗎，你們需要有血性的領導人發聲，不然就是跪了；事實是什麼，我們就怎麼講。」

林煜說，雖然現在民主黨實行的很多政策讓許多華人感到厭惡，但他呼籲民眾不要去投共和黨，「紐約州是一黨獨大，只有進入民主黨、從內部去改革，才能真正解決問題；如果投了共和黨，就是送人頭，錢進去了、票投了，什麼都沒用，該被欺負還是被欺負。」

長樂公會主席盧建順則表示，林煜是華人的優秀後代，有堅定的信念、頑強的毅力，是優秀的領導者，「最重要的是他不忘初心、關注華人、關注鄉親、了解同胞；我們必須意識到華人團結一致的重要性，應當共同創造條件，為下一代的健康成長打造基礎，我們將給予林煜最大力量的支持，為閩籍華人步入政壇書寫歷史。」

競選布碌崙(布魯克林)第49選區州眾議員的華裔參選人林煜，10日到訪美國長樂公會...
競選布碌崙(布魯克林)第49選區州眾議員的華裔參選人林煜，10日到訪美國長樂公會。（記者和釗宇／攝影）

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