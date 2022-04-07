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李琳達擬百日訪35校 提升26學區品質

記者鄭怡嫣／紐約報導
市議員李琳達。(記者鄭怡嫣/攝影)
市議員李琳達。(記者鄭怡嫣/攝影)

代表皇后區東部、市議會第23選區的市議員李琳達(Linda Lee)，6日召開中文媒體記者會，表示將加強選區的學校教育質量，培養更多中英、或韓英等雙語心理健康相關從業者，她也鼓勵選區內的華人多聯絡其辦公室諮詢求助，辦公室提供中文服務。

包括貝賽(Bayside)、橡園(Oakland Gardens)、新鮮草原(Fresh Meadows)、小頸(Little Neck)在內的第26學區，因其高質量的公校教育備受華人及亞裔家長的親睞，而李琳達代表的市議會第23選區，在區域畫分上也多與第26學區重合。

關於教育問題，李琳達表示，第26學區有35所公校及13所私校，學校數目龐大，但同時也是學生數量過多、全市第二「擁擠」(overcrowding)的學區，她將在就職的100天內訪問這35所公校，也呼籲在學區內增設更多的學校及班級，保證表現差強人意的學校有足夠的教學資源，從而提升學生的畢業率及考試合格率。

對於爭議頗大的高中入學新規以及資優班，她表示，開設資優班不需任何額外的經費，應為更多有需求的學生開展，篩選資優學生的機制也應有改善，目前，資優班項目僅用單一考試來考核四歲的兒童，「如每年考核一次從而將學生分配到合適的項目」可能更合適，5月初將與市教育總監班克斯會晤，確保他聽到亞裔家長呼聲。

身為市議會精神健康、殘障、藥癮服務委員會主席，李琳達一直關注社區民眾的心理健康問題，她表示，正在與州大(SUNY)和市大(CUNY)合作，希望能為精神健康相關項目或專業的學生提供更多的助學金、獎學金，培養更多的中英、或韓英等雙語心理健康相關從業者；市府底下的許多機構，事實上都有緊急心理健康救助的項目，但互相之間缺乏溝通及協調，也希望能與市長亞當斯(Eric Adams)共同促進這一問題。

李琳達辦公室表示，第23選區並無除公車以外的公共交通，他們為此將於22日(周五)及29日(周五)下午2時30分至5時30分間，在新鮮草原皇后區公共圖書館設立移動辦公室，現場將有會說中文的工作人員；第23選區超四成民眾均為亞裔，二成至三成民眾估計為華人，辦公室呼籲華人選民若有問題，隨時聯絡辦公室，辦公室地址為皇后區橡園貝爾大道(Bell Blvd)73-03號，電話(718)468-0137，電郵[email protected]，辦公室提供中文服務。

學區 教育總監 心理健康

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