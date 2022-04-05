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預防仇恨犯罪辦公室 亞當斯擬交給顧雅明

記者張晨╱紐約報導
亞當斯有意任命顧雅明領導仇恨犯罪辦公室。(本報檔案照)
亞當斯有意任命顧雅明領導仇恨犯罪辦公室。(本報檔案照)

知情人士稱，前華裔市議員顧雅明(Peter Koo)可能被市長亞當斯(Eric Adams)指定為新一任市預防仇恨犯罪辦公室(Office for the Prevention of Hate Crimes)行政總監。

有「法拉盛市長」稱號的顧雅明出生於上海，後移居香港，再留學美國，在2009年以共和黨籍，爆冷當選20選區市議員，此後以民主黨籍連任兩屆，到2021年底達到市議員任期最多三屆的規定。顧雅明在亞當斯競選市長時曾大力助選。

預防仇恨犯罪辦公室作為市長司法辦公室(Mayor's Office of Criminal Justice)的下屬機構，主要負責協調市府各部門應對仇恨犯罪，並制定防止仇恨犯罪的策略；由白思豪政府於2019年9月創辦，意在打擊同年發生最多的反猶太裔的暴力仇恨犯罪。

但三名知情人士日前表示，因為疫情後不斷攀升的仇恨亞裔犯罪案件，亞當斯對反仇恨犯罪的工作推進非常不滿；不但換掉了市警仇恨犯罪小組(NYPD Hate Crimes Task Force)的指揮官，更有意指定顧雅明為新任預防仇恨犯罪辦公室行政總監。

顧雅明及市長辦公室均未對該消息作出證實。

亞當斯有意任命顧雅明領導仇恨犯罪辦公室。(市議會提供)
亞當斯有意任命顧雅明領導仇恨犯罪辦公室。(市議會提供)

仇恨犯罪 亞當斯 亞裔

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