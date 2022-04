預防仇恨犯罪辦公室 亞當斯擬交給顧雅明

亞當斯有意任命顧雅明領導仇恨犯罪辦公室。(本報檔案照)

知情人士稱,前華裔市議員顧雅明(Peter Koo)可能被市長亞當斯 (Eric Adams)指定為新一任市預防仇恨犯罪 辦公室(Office for the Prevention of Hate Crimes)行政總監。

有「法拉盛市長」稱號的顧雅明出生於上海,後移居香港,再留學美國,在2009年以共和黨籍,爆冷當選20選區市議員,此後以民主黨籍連任兩屆,到2021年底達到市議員任期最多三屆的規定。顧雅明在亞當斯競選市長時曾大力助選。

預防仇恨犯罪辦公室作為市長司法辦公室(Mayor's Office of Criminal Justice)的下屬機構,主要負責協調市府各部門應對仇恨犯罪,並制定防止仇恨犯罪的策略;由白思豪政府於2019年9月創辦,意在打擊同年發生最多的反猶太裔的暴力仇恨犯罪。

但三名知情人士日前表示,因為疫情後不斷攀升的仇恨亞裔 犯罪案件,亞當斯對反仇恨犯罪的工作推進非常不滿;不但換掉了市警仇恨犯罪小組(NYPD Hate Crimes Task Force)的指揮官,更有意指定顧雅明為新任預防仇恨犯罪辦公室行政總監。

顧雅明及市長辦公室均未對該消息作出證實。