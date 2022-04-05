挑戰白彼得 林煜：為華社發聲 無包袱

林煜參選第49州眾議員選區，對戰在位多年的白彼得。(本報檔案照)

華裔林煜正參選第49選區州眾議員 ，挑戰在位數十年的現任議員白彼得(Peter Abbate)；林煜日前在初選政見會上就公共安全、遊民 所、政府公信力等問題發表了見解，說他來自草根、是政治素人，但他有的是為華人社區發聲的熱情，而且不受政治框架的束縛，能充分發揮能力和才幹。

由紐約小房東和紐約居民聯盟主辦，美國酒店華裔協會協辦的第49選區州眾議員初選政見會，3日晚在線舉行。面對紐約華社各界人士和媒體，林煜闡述了政治主張；他說之所以站出來參選，就是因為華人在政壇的聲音太小；他現在赤手空拳，要挑戰一個老牌的民主黨人，林煜承認困難很大；但他認為自己年輕，沒有政治包袱，這樣可以更好代表華社利益，幫助華社解決現實問題，而對手多年來並沒有什麼實實在在的政績，因此他有獲勝的希望。

在談到公共安全，特別是如何應對針對亞裔 的仇恨犯罪時，林煜認為，關於仇恨罪的定義可以更細一些，對亞裔仇恨犯罪的門檻可以降低一些，而且要具體化，要從過去的案子去分析，這樣執法人員才能有法可依，辦案能落到實處；他說，法院系統現有的框架對亞裔不友好，要對法官施壓，讓法官不能偏袒任何一方；在立法方面，要聯合已經為亞裔發聲的議員，當然最重要的是有華裔議員。

對於在紐約市各地，尤其是在華人社區建造遊民收容所，林煜的建議是紐約市可以出建造經費，但遊民所不應該建在紐約市，而應該建在郊外或別的城鎮，那些地方成本低、環境好，有利於遊民生活。

關於目前政府公信力缺失的問題，林煜認為好多政府官員其實並不了解具體情況，比如討論遊民所的人沒有去過遊民所，討論監獄的人沒有探訪過監獄；他說自己如當選，一定會去親身體驗，會深入了解問題，然後向相關部門施壓。

由紐約小房東和紐約居民聯盟主辦的州議員初選政見會是一個系列論壇；6日，該論壇將邀請26選區州參議員候選人牛毓琳和現任州參議員卡范納(Brian Kavanagh)進行辯論；7日該論壇將邀請第40區州眾議員參選人趙靖桉。