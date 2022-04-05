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皇后區社委會名單揭曉 少數族裔亞裔最多

記者鄭怡嫣／紐約報導
紐約市社區委員會畫分，皇后區有14個社區委員會。(取自紐約市府官網)
紐約市社區委員會畫分，皇后區有14個社區委員會。(取自紐約市府官網)

皇后區區長理查茲(Donovan Richards)4日宣布，新一屆皇后區14個社區委員會的345個成員名單已經出爐，94位居民首次獲選，首次獲選的亞裔比率為少數族裔中最高，達23%，其中也不乏華人社區領袖及小商家；此外，將近一半的新成員年齡不到40歲，顯示中青年一代參政以及參與公共事務與的意願正在增長。

理查兹表示，今年共有884位皇后區居民遞交申請，申請人數為歷年第二高，最終345人通過遴選當選新一任社委會成員，他們的任期為期兩年，已於本月1日開始，345位成員中還有94人為首次當選。

社委會名單中也不乏華人社區人士及小商家業者：包括長島市、木邊(Woodside)、阿斯托利亞(Astoria)在內的第一社委會，成員包括在疫情期間創辦免費新冠疫苗查詢網站TurboVax的軟件工程師馬曉宇(Huge Ma)；包括法拉盛、白石鎮(White)、大學點在內的第七社委會，新一屆的成員則包括法拉盛發展中心負責人傅鶴鳴、拉盛商業改進區(BID)執行主任余鈿崧、持牌地產估價師麥碧茜(Betsy Mak)等。

在理查兹2020年12月就任區長以前，四分之三的社委會成員的年齡均為45歲以上，但此次獲選的新成員當中，有47.9%的新成員年齡不到40歲，其中還包括三位未成年，顯示中青年一代正在增長的參政以及參與公共事務與所在社區的意願。

另根據統計，94位新社委會成員中，19.2%為移民，亞裔的比率為少數族裔中最高，占23%，其中包括12%的南亞裔以及11%的東亞裔以及太平洋島裔(Pacific Islander)居民，非洲裔及西語裔的成員比率則分別為22.3%以及17%，

數據還顯示，新社委會成員中，21.3%為學齡兒童家長，24%成員住在市價租賃的公寓中，3.2%住在租金管制租房，3.2%住在政府樓，29%擁有自己的房產；54.9%為女性，41.7%為男性，6.4%為LGBTQ成員。

皇后區每個社委會由50名志願者成員組成，每月召開一次會議，成員將代表各自社區，就土地使用、分區問題、酒牌申請、城市預算分配及市政服務等議題發表意見。

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