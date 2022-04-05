州眾議員參選人薩賚思：杜絕種族歧視

薩賚思4日拜訪紐約中華總商會，表示希望能改善目前紐約市多項問題，包括公共安全。(記者顏嘉瑩/攝影)

第65選區州眾議員參選人薩賚思(Danny Salas)，4日拜訪紐約中華總商會，表示希望能改善目前紐約市多項問題，包括公共安全，讓民眾出門不會感到擔心受怕，同時也各方面實現公平，像是反對遊民所集中在曼哈頓華埠 社區，杜絕從當局而起的種族歧視 。

薩賚思的政見包括教育、治安、房屋、經濟和環境大項，他支持拓展資優班、加設特殊高中，設立私人及公共的課後計畫，以提高學生的就學成功率；在每個警察 部門設立仇恨犯罪特別工作小組、資助非營利機構以加強社區保護；透過社區土地信託增加可負擔住房、延長土地租賃；擴大企業出口補助金、小企業工資補貼，並增加女性及少數族裔商業補助金；增加抗災項目資金、支持無碳能源生產和解決方案等。

身為第一代移民、妻子是猶太裔的薩賚思，相信自己無論在個人或專業上的經驗都可以代表移民社區；他表示，無論外觀、族裔為何，人們都在爭取更好的生活和未來，並追求美國夢，但在實現美國夢之前，公共安全需要先被改善，人民才敢繼續居住在這個城市打拚。

他反對縮減警察經費，也反對市府將監獄、遊民所等設施建在華埠，「這是從系統上的歧視，我會替選民爭取更公平的對待」；另外他也認為目前紐約州對於租戶的保護相關法律及規定，事實上也在傷害小房東，認為對於房東房客問題，應該要改善，提出更全面及公平的方針。

薩賚思說自己需要選民的支持，才能打贏這場選仗，而他也承諾，若當選將會在州府為華裔社區發聲，並在各種議題與社區站在一起。